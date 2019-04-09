يعرض 186 فرصة على السعودية... سر الزيارة التي يقوم بها وفد عراقي إلى المملكة

زيارة من المتوقع أن تتم خلال أسبوعين من قبل وفد عراقي إلى المملكة العربية السعودية، ويعرض الوفد 186 فرصة على المملكة.

كشف السفير العراقي في المملكة العربية السعودية عن زيارة يقوم بها رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي إلى المملكة خلال الفترة المقبلة.

© AFP 2019 / AHMAD AL-RUBAYE العراق... الحشد يقتل إرهابيين بينهم انتحاري على الحدود السعودية

وقال السفير، قحطان طه، إن المهدي يزور الرياض ويوقع 13 اتفاقية ويعرض 186 فرصة استثمارية على السعودية.

وأضاف السفير، حسب "وكالة بغداد اليوم" أنه "تم الاتفاق على توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال زيارة الوفد السعودي الرفيع إلى العراق برئاسة وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي".

وتوقع قحطان طه، أن تكون زيارة المهدي خلال أسبوعين من الآن، وأردف السفير العراقي في السعودية أن "مجلس الوزراء العراقي قبل أيام وافق على مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية، مما ستساعد على تطور العلاقات بين الجانبين ومواصلة العمل لزيادة التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين".

وبين السفير أن "اتفاقيات المجلس التنسيقي العراقي السعودي التي سيتم توقيعها في الرياض جمعيها مهمة، ولكن أبرز القطاعات الأكثر مذكرات هو قطاع الطاقة، فسيتم توقيع ثلاثة مذكرات تفاهم حيال ذلك، وتشمل جميع مجالات الطاقة المتعددة النفط، الغاز، الكهرباء، فقطاع الطاقة حصل على الحيز الأكبر، لكن هذا لا يعني أن بقية القطاعات ذات أهمية أقل، فكل القطاعات مهمة ونسعى لتطور العلاقات بين البلدين".

وأكد وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد القصبي، في مؤتمر صحفي عقد خلال زيارته الأخيرة للعراق أن "الجانب العراقي قد قدم 186 فرصة للمستثمرين السعوديين للاستثمار في العراق".

وفي حين أنه أعلن بدء مرحلة جديدة للعلاقات بين الرياض وبغداد، أكد أنه تم الانتقال من ثوب التخطيط إلى ثوب التنفيذ لوجود القرار السياسي بالذهاب إلى التنفيذ، موضحا أن الزيارة أسفرت عن تقديم منحة للعراق بقيمة مليار دولار، 500 مليون دولار منها كقروض والقسم الآخر لدعم الصادرات.

ونوه بأن الجانب السعودي سواء "سابك" و"أرامكو" و"معادن" و"أكواباور" قد طرحت أفكارا لبعض الفرص للاستثمار بها، إلى جانب فكرة قدمها القطاع الخاص بإنشاء منطقة تجارة حرة على المنفذ الحدودي وسيتم دراسة جدواها وآلية تنفيذها.