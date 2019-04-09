بسبب شجرة... غضب في السعودية والسلطات تتدخل (فيديو+صور)

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للشجرة، وقد شبت في أسفل جذعها النار حتى أنها باتت معرضة للسقوط.
حرق شجرة طلح معمرة في #السعودية #طلحة_القويع_بالقويعية pic.twitter.com/pOqQtUpuiZ— Ruba Aga (@rubaagaa) April 9, 2019
وأثار الحادث ردود فعل غاضبة من جانب نشطاء البيئة في المملكة، لتتدخل الجهات المعنية في المحافظة لإصلاح الضرر الذي لحق بالشجرة وإعادتها للحياة.
مشاركة بلدية محافظة القويعية في معالجة وضع الشجرة التي تم العبث بها في احد الأودية بالمحافظة #بلدية_محافظة_القويعية pic.twitter.com/siKihIT5ks— بلدية محافظة القويعية (@quwaiya1) April 8, 2019
وحضر العاملون في بلدية القويعية والحماية المدنية وقاموا بتطويق الجذع بكميات تراب كبيرة بهدف إحياء الشجرة من جديد.
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