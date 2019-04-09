بسبب شجرة... غضب في السعودية والسلطات تتدخل (فيديو+صور)

أقدم مجهولون على حرق شجرة معمرة في محافظة القويعية التابعة لمنطقة الرياض في المملكة العربية السعودية.

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للشجرة، وقد شبت في أسفل جذعها النار حتى أنها باتت معرضة للسقوط.

وأثار الحادث ردود فعل غاضبة من جانب نشطاء البيئة في المملكة، لتتدخل الجهات المعنية في المحافظة لإصلاح الضرر الذي لحق بالشجرة وإعادتها للحياة.

مشاركة بلدية محافظة القويعية في معالجة وضع الشجرة التي تم العبث بها في احد الأودية بالمحافظة #بلدية_محافظة_القويعية pic.twitter.com/siKihIT5ks — بلدية محافظة القويعية (@quwaiya1) April 8, 2019

وحضر العاملون في بلدية القويعية والحماية المدنية وقاموا بتطويق الجذع بكميات تراب كبيرة بهدف إحياء الشجرة من جديد.