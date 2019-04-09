ثلاث دول عربية تقدم "أكبر دعم مالي" في تاريخ الأمم المتحدة

وأضاف الربيعة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الاثنين: "نعمل في تنفيذ برامجنا الإغاثية والإنسانية مع شريك مهم هو الأمم المتحدة"، بحسب صحيفة "الأيام" السعودية
وعقد المؤتمر الصحفي، أمس، بمناسبة تخصيص دعم مالي لليمن ضمن منحة "إمداد" بحضور جمع من مسؤولي مكاتب منظمات الأمم المتحدة و ممثلي أجهزة الإعلام المختلفة، وأكد الربيعة حرص المملكة والإمارات على وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها في اليمن.
ولفت الربيعة إلى أن كل المساعدات المالية التي تقدمها للأمم المتحدة تخضع للرقابة لضمان وصولها لمستحقيها رغم ما تواجهه من تجاوزات جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن.
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