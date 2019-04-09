القاهرة تستضيف معرض"أسبوع الصناعة الكبير" بمشاركة 100 شركة عالمية

أعلن النائب الأول لمدير شركة " فورميكا" الروسية، أنطون أتراشكين، أن القاهرة تستضيف خلال فترة 8-10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، فعاليات معرض "أسبوع الصناعة الكبير - 2019"، حيث من المتوقع مشاركة نحو 100 شركة عالمية.

موسكو-سبوتنيك. قال أتراشكين في لقاء خاص لـ"سبوتنيك" على هامش فعاليات الجلسة الـ12 لمجلس الأعمال الروسي- العربي في موسكو اليوم: "سيجري معرض "أسبوع الصناعة الكبير- 2019" في الفترة بين 8- 10 أكتوبر المقبل في القاهرة، هذا المعرض يهدف ليس فقط لبحث السوق المصرية، التي تعتبر كبيرة، بل دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط ودول إفريقيا الوسطى أيضا.

© AFP 2019 / Mikhail Klimentiev الوزير المفوض لدى روسيا: التعاون المصري الروسي وصل إلى مستوى متميز

مصر تعتبر بوابة للمستثمرين. ويشارك في المعرض حوالي 100 شركة من روسيا وألمانيا واليابان وكوريا وفرنسا ودول أخرى".

وتنظم هذا المعرض الدولي شركة " فورميكا" الروسية.

وأوضح ممثل شركة " فورميكا"، التي لديها خبرة كبيرة في تنظيم المعارض الدولية وتحضير بعثات رجال الأعمال وفعاليات الأعمال أن الوفد الروسي في معرض " أسبوع الصناعة الكبير — 2019" سيترأسه وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف.

كما أضاف أتراشكين أن "حوالي 50 شركة روسية ستشارك في المعرض، حيث تعتبر روسيا شريكا للمعرض، الذي ينظم لأول مرة، نحن سنعلن أسماء الشركات الروسية في الفترة المقبلة، لكنها ستمثل قطاعات الطاقة النووية وصناعة المعدات والطاقة والآليات الزراعية".

وأوضح أتراشكين أيضا: "يسعدنا أن عددا من الشركات الروسية ستعرض منتجاتها لأول مرة، من بينها مصنع سانت بطرسبورغ للجرارات الزراعية".

كما لفت أتراشكين إلى أن التركيز الأساسي في المعرض هو صناعات المعدات ومجال الطاقة والنقل والزراعة وتكنولوجيات زراعية بالإضافة إلى الطاقة النووية.

ونوه أتراشكين إلى أنه بالإضافة إلى فعاليات المعرض هناك برنامج أعمال خلال هذه الأيام الثلاثة، حيث سيشارك فيه قادة مصر وروسيا ودول أخرى، بالإضافة إلى المنتدى الصناعي الإفريقي، حيث ستعرض فيه روسيا ودول أوروبا وآسيوية تكنولوجيات صناعية وحيث من المتوقع أن يتحدث زعماء الدول الإفريقية عن المهمات القائمة أمام صناعاتهم.