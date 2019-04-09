ليبيا... عضو المجلس الأعلى للدولة: إنهاء الهجوم على طرابلس بيد مجلس النواب ورئيسه

قال عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، سالم مادي، إن الحرب الدائرة في طرابلس لا تؤدي إلى الوصول إلى توافقات، في ظل ما يحصل من هجوم على العاصمة.

ولفت مادي في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إلى أنه "لا يجوز أبدا أن نبني الوطن ونعيد الدولة وهيبتها بهذه الطريقة"، معتقدا أن "الهجوم يتوقف عندما يقوم مجلس النواب ورئيسه تحديدا بموقف وطني بوقف هذا العدوان والعمليات العسكرية".

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وعن اتهامات للسيد فايز السراج بعدم تنفيذ اتفاق أبوظبي، الذي ينص على دخول الجيش وتسليم الميليشيات لأسلحتها، أوضح أنهم ليسوا على دراية بما حصل في أبوظبي من تفاهمات إلا ما نُشر في وسائل الإعلام.

وأشار سالم مادي في لقاء مع برنامج "عالم سبوتنيك"، على أثير راديو "سبوتنيك"، إلى أنه "بحسب الاتفاق السياسي فإن فايز السراج هو رئيس المجلس الرئاسي، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يجوز أن نضعه في زاوية المساواة بينه وبين المشير خليفة حفتر، كقائد مكلف من مجلس النواب وشرعيته مستمدة منه، ويقوم بأعماله من خلال هذه الشرعية".

وعن التردي الأمني في العاصمة، طرابلس، واشتباكات الميليشيات بين الحين والآخر، أكد عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، سالم مادي، أن "طرابلس يستتب فيها الأمن وكل الأمور ميسرة والأعمال سائرة"، مشيرا الى أن "الحرب على حدود طرابلس الكبرى بعيدا عن المدينة، ولا وجود لما يشاع من أن هناك اضطرابات في المدينة، وتعمل وزارة الداخلية المكلفة بالأمن بواجبها، لكن الصراعات السياسية لها حسابات أخرى".