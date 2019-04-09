مسقط وطوكيو تؤكدان تعزيز التعاون الدبلوماسي والاقتصادي والثقافي المشترك

أكدت جولة الحوار السياسي بين سلطنة عُمان واليابان، التي عقدت في مسقط، اليوم الثلاثاء، على علاقات الصداقة القائمة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها والتعاون البنّاء بينهما في مختلف المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية.

القاهرة — سبوتنيك. بحسب الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية العمانية ـ عقدت، اليوم، الجولة الخامسة للحوار السياسي بين السلطنة واليابان، وترأس الجانب العماني أمين عام وزارة الخارجية بدر بن حمد البوسعيدي، ومن الجانب الياباني وزير الدولة للشؤون الخارجية ماساهيسا ساتو.

© AFP 2019 / Kazuhiro Nogi اليابان والإمارات تبحثان سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة

ونوه الوفدان إلى نتائج الزيارة التي قام بها رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، إلى سلطنة عُمان في العام 2014، حيث تم التأكيد على حرص البلدين على مواصلة دعمهما لمجالات التعاون، وأهمية تشجيع تنمية التجارة والشراكة الاقتصادية والاستثمارية.

وعلى الصعيد السياسي، استعرض الجانبان وجهات النظر حول مختلف القضايا، والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية؛ وأكدا دعمها لكافة الجهود والمساعي السلمية الرامية لحل الخلافات الشائكة، عبر الحوار والتفاهم، وبما يعزز من دعائم الأمن والسلام والاستقرار الإقليمي والدولي.

حضر الجلسة رئيس دائرة مكتب الأمين العام لوزارة الخارجية العمانية السفير خالد المصلحي، والسفير الياباني المعين لدى السلطنة توشينوري كوباياشي، وعدد من المسؤولين في وزارتي خارجية البلدين.