مقتل 4 من الشرطة و3 مواطنين بينهم طفل بتفجير انتحاري في مصر

أكدت وزارة الداخلية المصرية مقتل 4 أفراد من الأمن و3 مواطنين وإصابة 26 آخرين بتفجير انتحاري وقع اليوم في منطقة السوق في الشيخ زويد شمالي سيناء.

© Sputnik . Ilya Pitalev لافروف: روسيا تؤيد بشكل كامل جهود مصر المتعلقة بمكافحة الإرهاب

القاهرة — سبوتنيك . وقال بيان لوزارة الداخلية في مصر إنه "بتاريخ اليوم 9 من أبريل/ نيسان الجاري وفي أثناء قيام قوة أمنية بإجراء عملية تمشيط بمنطقة السوق بدائرة قسم شرطة الشيخ زويد، قام شخص انتحاري يبلغ من العمر حوالي 15 عاما بتفجير نفسه بالقرب من القوة الأمنية".

وأضاف البيان أن التفجير "أسفر عن استشهاد ضابطين وفردي شرطة فضلاً عن استشهاد ثلاثة مواطنين أحدهم طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، بالإضافة إلى إصابة 26 من المواطنين تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج".