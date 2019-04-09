الناطق باسم قوات الوفاق الليبية: نتعامل بأسلحة خفيفة ولم نقصف أماكن سكنية

أكد الناطق باسم قوات الوفاق الليبية، العقيد محمد قنونو، أن القوات لم تستخدم أسلحة ثقيلة، ولم تقصف أماكن بها مدنيين خلال ضرباتها الجوية.

القاهرة، سبوتنيك. وقال قنونو، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، "نتعامل الآن بأسلحة خفيفة، في المقابل استعملت القوات المعادية أسلحة ثقيلة، تسببت بأضرار للمدنيين والبنى التحتية".

© REUTERS / HANI AMARA عضو مجلس الدولة الليبي: عدم نزاهة المبعوث الأممي ساهم في انفجار الأوضاع بطرابلس

وأضاف "لم نقصف أماكن سكنية حتى الآن، وضرباتنا الجوية في مناطق بعيدة عن المدنيين والسكان، ولا تشكل خطر على المدنيين".

وأعلنت القيادة العامة للجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، الخميس الماضي، إطلاق عملية للقضاء على الإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد بها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، برئاسة فائز السراج، ودعا الأخير قواته لمواجهة تحركات "قوات حفتر" بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.

وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي، أواخر 2011 من انقسام حاد في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة خليفة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

وكانت الأمم المتحدة قد أشارت مؤخرا إلى مؤشرات إيجابية بعد لقاء جمع السراج وحفتر، في أبو ظبي، حيث اتفقا على البحث عن حلول غير عسكرية وضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية. وأعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، عن إقامة المؤتمر الوطني الليبي الجام،ع في الفترة بين 14 و16 نيسان/أبريل الجاري، في مدينة غدامس، غربي ليبيا.