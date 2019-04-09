العثور على جثة المواطن السعودي المختفي في أوغندا

أفادت السفارة السعودية في أوغندا أنه تم العثور على جثة المواطن السعودي مذكر السبيعي، الذي كان قد سقط في بحيرة فكتوريا قبل أيام

ذكر موقع "سبق"، أن السفارة السعودية في أوغندا أكدت في بيان لها، أنه تم العثور على جثة المواطن السعودية وأنها تعمل على نقل الجثمان إلى السعودية.

© AP Photo / Nariman El-Mofty اختفاء سعودي في أوغندا... وابن عمه يكشف الملابسات

وقالت السفارة في بيانها "إلحاقًا لما سبق أن نشرته السفارة بشأن فقدان المواطن مذكر ناصر السبيعي، إثر سقوطه في أحد شلالات مدينة جنجا، تود السفارة أن توضح أنه في صباح هذا اليوم الثلاثاء الموافق 4/ 8/ 1440هـ، وبعد نجاح فرق الإنقاذ من السلطات الأوغندية، تم العثور على جثة الشهيد".

ونقل البيان تعازي السفير السعودي في أوغندا إلى أسرة السبيعي: "يتقدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أوغندا الدكتور عبدالله القحطاني، نيابة عن جميع أعضاء السفارة بأحرّ التعازي والمواساة إلى عائلة الفقيد وإلى كل الشعب السعودي".

واختتم البيان: "كما تعرب السفارة عن شكرها لكل من اتصال وسأل، وتخص أمير عسير تركي بن طلال بن عبدالعزيز لجهوده واتصالاته، كما أن العمل جارٍ لنقل الجثمان للسعودية".

وكانت السلطات الأوغندية عملت على البحث عن المواطن السعودي، مذكر السبيعي، الذي اختفى عقب تناوله الغداء على ضفاف منبع نهر النيل في ضاحية جينجا.

وقال ابن عم مذكر السبيعي لقناة "العربية"، إن الاتصال انقطع بقريبه يوم السبت الماضي عندما كان برفقة صديقه على مقربة من النهر في ضاحية جينجا.

وأوضح ابن عم السبيعي أنه عقب تناول وجبة الغداء، ذهب مذكر ليغسل يديه لكنه لم يعد، وتم إبلاغ الجهات الأمنية والسفارة للبحث عنه ولم يتم العثور عليه حتى الآن.

ووصل عدد من أفراد أسرة مذكر إلى أوغندا للبحث والتحري عن المفقود، الذي كان في رحلة عمل لإنشاء مكتب استقدام.