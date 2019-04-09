الأرصاد الجوية تحذر المصريين من درجات الحرارة

قال الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات في هيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات لموقع "مصراوي" إن البلاد تشهد حالة من الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

© Sputnik . KHALED DESOUKI الأرصاد الجوية المصرية تحذر من طقس اليوم

ولفت عطا إلى أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية فقط.

وأكد عطا على أن "الأحوال الجوية شهدت مطلع الأسبوع الجاري ارتفاعا في درجات الحرارة سجلت في القاهرة 31 درجة مئوية، وانخفضت اليوم لتسجل 25 درجة".

وشدد على أن "هذا الانخفاض طبيعي ولا خوف أو قلق منه، لكن هناك نشاط للرياح الشمالية التي تزيد من الإحساس بالبرودة".

ولفت إلى أن الأحوال الجوية والتغيرات المناخية خلال الأسبوع الجاري والماضي طبيعية في مثل هذه التوقيتات من العام كون فصل الربيع أحد الفصول الانتقالية التي تتسم بالتغييرات الحادة والسريعة في ذات اليوم نفسه، وهو شيء طبيعي ومنتظر خاصة في فصل الربيع.

وقال عطا "مع وجود الاستقرار تظهر الشبوة المائية في الصباح الباكر، وننصح المواطنين خاصة السائقين بتوخي أقصى درجات الحذر والحيطة أثناء القيادة على الطرق السريعة وترك مسافات بين السيارة والأخرى والالتزام بالقواعد العامة للمرور واتباع النشرات الجوية باستمرار".