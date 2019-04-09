البرلمان العربي يشيد بالسعودية والإمارات لما قدموه لليمن

قال رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهم السلمي، إن هذه المساعدات التي تقدمها الدول العربية تعكس حرص دول التحالف العربي لدعم الشرعية في الجمهورية اليمنية.

وبحسب بيان حصلت " سبوتنيك "، على نسخة منه اليوم الثلاثاء، ثمن السلمي، المبادرة الإنسانية المشتركة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بتخصيص مبلغ 200 مليون دولار، في إطار حملة منسقة من المساعدات الإنسانية العاجلة، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة الهادفة إلى تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.

وأشاد رئيس البرلمان العربي بالدعم المستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة للشعب اليمني، والذي وصل في الأعوام الأربعة الماضية لما يزيد عن 18 مليار دولار أمريكي، خصوصاً في القطاعات الإنسانية ذات الأولوية والأهمية التي تمس حياة ومعيشة الشعب اليمني الشقيق.

وحمل رئيس البرلمان العربي ما وصفها بـ "ميليشيا الحوثي الإنقلابية" المسؤولية الكاملة للأوضاع الإنسانية المتردية، التي يعيشها الشعب اليمني في المناطق، التي لا تزال تحت سيطرتها.

وطالب السلمي المجتمع الدولي بإدانة جماعة الحوثي لعرقلتها للأعمال الإنسانية المقدمة للشعب اليمني، واستيلائها على هذه المساعدات، حسب قوله.

وشدد على ضرورة الضغط عليها، للإذعان للقانون الإنساني الدولي، وعدم عرقلة أعمال الإغاثة الإنسانية في اليمن، ووصول المساعدات الإنسانية للمدنيين اليمنيين.