العراق: أجرينا اتصالات بالملك سلمان والسيسي لإيقاف قرار أمريكا ضد الحرس الثوري

كشف رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، عن تدخل العراق لإيقاف قرار رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب بشأن إدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب.

وقال عبد المهدي، في مؤتمره الأسبوعي، إن "هناك اتصالات مع السعودية ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، لإيقاف قرار إدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب"، بحسب صحيفة "بغداد اليوم".

وأضاف: "حاولنا إيقاف القرار الأمريكي بخصوص الحرس الثوري، من خلال اتصالات مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وحتى الإدارة الأمريكية، لكن ترامب كان مصرا على قراره".

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وتابع رئيس مجلس الوزراء: "سنحتفظ بعلاقتنا مع الجميع، وننأى بانفسنا عن الصراعات، وقد أبلغنا إيران وأمريكا أننا لا نريد أن يكون العراق ساحة للصراعات".

وأدرجت الولايات المتحدة الأمريكية رسميا الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات "الإرهابية" الأجنبية، بحسب ما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين.

وأكد دونالد ترامب في بيان أن هذه الخطوة "غير المسبوقة" تؤكد "حقيقة أن إيران ليست دولة ممولة للإرهاب فقط، بل إن الحرس الثوري ينشط في تمويل الإرهاب والترويج له كأداة حكم"، مضيفا أن هذا الإجراء يسمح بزيادة "الضغط" على إيران.

تأتي هذه الخطوة حيال الحرس الثوري بالتزامن مع فرض عقوبات على إيران بشكل عام، وستشمل العقوبات تجميد أصول قد يمتلكها الحرس في الولايات المتحدة وفرض حظر على الأمريكيين الذين يتعاملون معه، أو يقدمون الدعم المادي لأنشطته.