الجيش الليبي يسيطر على أجزاء كبيرة في منطقة عين زارة جنوب غربي طرابلس

أفاد مصدر عسكري في اللواء التاسع التابع للجيش الوطني الليبي في مدينة طرابلس، أن قوات الجيش الوطني الليبي قد سيطرت على أجزاء كبيرة في منطقة عين زارة بطرابلس.

طرابلس — سبوتنيك. أكد المصدر لوكالة "سبوتنيك" أن "قوات الجيش الوطني الليبي التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر قد سيطرت على أجزاء كبيرة في منطقة عين زارة بطرابلس"، مشيراً إلى أن "الاستراتيجية التي تتمتع بها منطقة عين زارة قربها من مداخل وسط العاصمة طرابلس".

وأضاف المصدر أن "الاشتباكات مستمرة في منطقة قصر بن غشير جنوب غربي العاصمة بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر مع قوات التابعة لحكومة الوفاق".

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يشار أن اللواء التاسع مشاة يتكون من ضباط وجنود كتيبة محمد المقريف ويعرف بالكانيات نسبة إلى قائده محمد الكاني، وتعد ترهونة هي منطقة نفوذه الكبرى.

وأعلنت القيادة العامة للجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، الخميس الماضي، إطلاق عملية للقضاء على الإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد بها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، ودعا الأخير قواته لمواجهة تحركات "قوات حفتر" بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي لعام 2015.