في ذكرى سقوط بغداد... وثائق ومخاطبات صدام حسين تعرض للجمهور

© AP Photo / Jerome Delay أسرار الليلة التي سقط فيها نظام صدام حسين

ذكر بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء أن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي افتتح الثلاثاء معرض الوثائق والمخاطبات الرسمية للنظام المباد، المقام تحت شعار (الوثيقة تأريخ ناطق)، والذي يوثق قرارات إبادة جماعية وأحكاماً جائرة بحق العراقيين موقّعة من قبل رئيس وأركان النظام المباد"، بحسب موقع " بغداد اليوم " العراقي.

وتابع البيان "هذا الافتتاح أقامته وكالة وزارة الداخلية للشؤون الادارية والمالية – مديرية السجلات والوثائق".

يأتي الافتتاح في الذكرى الـ16 لسقوط بغداد تحت الاحتلال الأمريكي في نفس هذا اليوم من عام 2003.

وبدأت الحرب على العراق في 19 مارس/ آذار 2003، وبعد أيام، وتحديدا في صباح التاسع من أبريل/ نيسان 2003، وصلت القوات الأمريكية إلى العاصمة العراقية بغداد ودخلتها.