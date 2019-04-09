التحالف العربي يسلم الحكومة اليمنية 7 أطفال أسروا في جبهات القتال

تسلمت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، من قوات التحالف العربي، سبعة أطفال يمنيين أسروا في عدد من جبهات القتال الحدودية مع السعودية.

القاهرة ـ سبوتنيك. وحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض وعدن، "تمت في قيادة قوة شرورة إجراءات تسليم الأطفال السبعة الذين ألقي القبض عليهم أثناء المواجهات العسكرية مع ميليشيا الحوثي الانقلابية، ويمثلون الدفعة الثامنة".

وذكرت أنه "جرى نقل الأطفال على متن حافلات إلى محافظة مارب (شمال شرقي اليمن)، وسلم كل منهم مبلغا من المال كهدية مقدمة من قيادة القوات المشتركة، فيما قّدمت قيادة قوة شرورة هدايا رمزية لهم".

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وأشارت إلى "أن عدد الأطفال الذين أعيدوا إلى ذويهم حتى الآن 120 طفلا مغررا بهم".

ووقع التحالف العربي والأمم المتحدة، في 25 آذار/ مارس المنصرم، مذكرة تفاهم تعنى بتعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاع المسلح في اليمن.

ويقوم التحالف العسكري العربي الذي تقوده السعودية، منذ 26 مارس 2015، بعمليات عسكرية، دعما للشرعية، ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي، لاستعادة حكم البلاد من جماعة "أنصار الله".