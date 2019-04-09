توصيات بسبب التطورات... محمد بن سلمان يترأس اجتماعا أمنيا

ترأس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية.

© AP Photo / Saudi Press Agency الكشف عن حديث "سري" أجراه الملك سلمان مع أمراء وشيوخ

قال بيان نشره موقع " سبق " السعودي إن الاجتماع عقد في قصر "عرقة" بالرياض اليوم الثلاثاء.

وأشار الموقع إلى أن المجلس استمع خلال الاجتماع إلى إيجاز سياسي وأمني حول عدد من الموضوعات.

ولفت إلى أن المجلس كذلك استمع إلى عدد من تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.

وأنشأ الملك سلمان بن عبد العزيز مجلس الشؤون السياسية والأمنية عام 2015، ليكون بديلا لمجلس الأمن الوطني في المملكة، ويرأسه ولي العهد، ويتبع لرئاسة الوزراء.

وبحسب الأمر الملكي الصادر بشأنه، المجلس يهدف إلى ترسيخ التعاطي المؤسسي السريع والفاعل مع المستجدات السياسية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

يتكون المجلس من عدة أعضاء وهم ولي العهد ووزير الداخلية ووزير الخارجية ووزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير الإعلام و3 وزراء دولة ورئيس الاستخبارات العامة ورئيس أمن الدولة ومستشار الأمن الوطني.