اليمن... مجلس النواب ينعقد خلال 48 ساعة في حضرموت لاختيار هيئة رئاسته

علمت وكالة "سبوتنيك" أن مجلس النواب اليمني سيعقد خلال الـ48 الساعة المقبلة، بتنسيق ودعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، جلسة في مدينة سيئون، ثاني أكبر مدن محافظة حضرموت شرقي اليمن، لاختيار هيئة رئاسة جديدة.

© REUTERS / Khaled Abdullah المبعوث الأممي في اليمن يعرب عن أسفه لمقتل طالبات مدارس في صنعاء

القاهرة — سبوتنيك . أفاد مصدر حكومي يمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن هناك توافقاً جرى بين أعضاء مجلس النواب على اختيار الشيخ سلطان البركاني، الأمين العام المساعد لتنظيم المؤتمر الشعبي العام أكبر أحزاب اليمن، رئيساً للمجلس.

وأضاف أن أعضاء المجلس توافقوا على اختيار محمد علي الشدادي وعبد الرزاق الهجري نائبين للرئيس.

وحسب المصدر، سيفتتح الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الجلسة التي ستحظى بدعم دولي وإقليمي.

وكانت قوات سعودية بقوام لواء ترافقها منظومة دفاع جوي نوع باتريوت، وقوات أخرى من الحماية الرئاسية اليمنية وصلت اليومين الماضيين إلى مدينة سيئون لتأمين انعقاد جلسة مجلس النواب اليمني، الأولى في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية منذ استقالة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في 22 يناير 2015، وإحكام جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) قبضتها على العاصمة صنعاء.