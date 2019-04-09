ارتفاع عدد الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية إلى 400

ارتفع عدد الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام إلى نحو 400 أسير، الذين انضموا للإضراب المفتوح عن الطعام (إضراب الكرامة 2) الذي بدأ بعشرات الأسرى يوم أمس.

رام الله — سبوتنيك. قال "نادي الأسير" الفلسطيني في بيان "إن عشرات الأسرى التحقوا بالإضراب عن الطعام خلال الساعات الماضية في عدة سجون منها: النقب الصحراوي وريمون ونفحة وايشل وعوفر وجلبوع ومجدو حيث بلغ عددهم 400 أسير".

وأضاف نادي الأسير: "أن هناك مفاوضات غير مباشرة تجري داخل المعتقلات وجهود مصرية ما تزال مستمرة للضغط على سلطات الاحتلال من أجل تحقيق مطالب الأسرى الحياتية".

#نادي_الأسير_الفلسطيني:

نحو 400 أسير في سجون الاحتلال ينضمون إلى #إضراب_الكرامة2 الذي شرعت به الهيئات القيادية للتنظيمات، والتحق بهم خلال الساعات الماضية عشرات الأسرى في عدة سجون إسرائيلية..✌✌

🚨الصور لأسرى محررين ومتضامنين يمثلون مشهدا من معاناة الأسرى pic.twitter.com/iLO7cM4Pl0 — محسن الإفرنجي (@MohsenAlafranj) April 9, 2019

يذكر أن قيادة الأسرى في المعتقلات الإسرائيلية أعلنت أمس الاثنين البدء بإضراب مفتوح عن الطعام مؤكدة فشل الحوار والتفاوض مع إدارة السجون بعد رفضها مطالبهم وفرضها شروطا معقدة على استخدام الهواتف العمومية الأمر الذي واجهوه بالإعلان الفوري عن الشروع بالإضراب.