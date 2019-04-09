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23:31 09 أبريل/ نيسان 2019
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    منظر عام في معرض دمشق الدولي بمدينة دمشق

    مسؤول سوري يتوقع تحسنا نسبيا في أسعار الصرف بسبب قدوم موسم الأعياد والصيف

    © Sputnik . basem haddad
    العالم العربي
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    أعلن رئيس اتحاد المصدرين السوريين، محمد السواح، عن وجود عدة عوامل ستؤدي إلى انخفاض سعر الدولار خلال الفترة المقبلة.

    وبيّن السواح أن سعر صرف الدولار سينخفض قريباً نتيجة لقرب موعد الأعياد وشهر رمضان، الفترة التي تزداد فيها الحوالات المالية القادمة من الخارج، وفقاً لموقع "سيريا ستيبس". 

    العاصمة السورية دمشق
    © Sputnik . Dmitry Vinogradov
    ما وراء ارتفاع سعر الدولار في سوريا... هل يتجه للاستقرار
    وأضاف السواح أن من العوامل التي تؤدي إلى التوقع بانخفاض سعر الدولار قدوم فصل الصيف، الذي "يبشر هذا العام بتوافد عدد كبير من السياح والمغتربين لم تشهده سوريا منذ بداية أزمتها، وذلك بسبب تحسن الوضع الأمني هذا العام بشكل كبير مقارنة بالأعوام السابقة". 

    وتابع السواح أن الحكومة تسعى جاهدة لخفض سعر الدولار من خلال عدة إجراءات يتم العمل عليها، حيث يتم إعادة النظر بالمستوردات وتم إطلاق حملة كبير لمكافحة التهريب. 

    وأشار السواح أن من أهم العوامل التي سوف تصب في خفض سعر الدولار هو تحرك عجلة الإنتاج الاقتصادي والإنتاجي والتصديري، حيث أن معرض منتجات الصناعات الغذائية الذي أقيم في مدينة المعارض في معرض دمشق الدولي واختتم قبل أيام، يعد من أكبر المعارض من نوعه في سوريا. 

    وأكد من خلاله عدد من المستثمرين والمنتجين السوريين، رغبتهم في دعم اقتصاد بلدهم والاستثمار فيها خصوصاً بعد ما رأوه من عوامل مشجعة. 

    وتوقع السواح نتيجة التواصل معهم قدوم عدد ضخم من التحويلات باتجاه الاستثمار والتشغيل والاستيراد، الأمر الذي سينعكس على تحسن صرف الليرة مؤكداً أن سوريا تعتبر بيئة خصبة وممتازة للاستثمار رغم كل ما جرى، وذلك بسبب الدعم الحكومي الكبير لهذا القطاع. 

    يشار إلى أن سعر صرف الدولار في سوريا قد وصل إلى مستويات قياسية زادت عن 550 ليرة للدولار الواحد، ولكن شهد سعر الصرف انخفاض خلال اليومين الماضيين بمقدار خمس ليرات ليصل لحوالي 540 ليرة للدولار الواحد.

    انظر أيضا:

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    أخبار الاقتصاد السوري, الحكومة السورية, سوريا
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