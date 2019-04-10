إعلام: التحالف بقيادة السعودية يقصف أهدافا للحوثيين في العاصمة اليمنية

ذكرت قناة الإخبارية التلفزيونية السعودية في وقت مبكر اليوم الأربعاء أن التحالف بقيادة المملكة قصف أهدافا للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء.

ولم تذكر القناة تفاصيل أخرى كما لم ترد تقارير بعد عن وقوع ضحايا أو أضرار.

#عاجل | تحالف دعم الشرعية في #اليمن: عملية استهداف نوعية بـ #صنعاء ونطلب من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفه حفاظا على سلامتهم.#الإخبارية pic.twitter.com/qhw54DpEBQ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 10, 2019

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.