رغم أزمة "قطع العلاقات"... قطر توجه رسالة إلى مصر

وجهت وزارة الخارجية القطرية رسالة إلى مصر بعد التفجير الذي ضرب مدينة الشيخ زويد المصرية شمال سيناء، أمس الثلاثاء، مما أدى إلى مقتل 7 أشخاص.

© REUTERS / STRINGER مقتل 4 من الشرطة و3 مواطنين بينهم طفل بتفجير انتحاري في مصر

وقالت الخارجية القطرية، في بيان أصدرته عقب هذا الحادث، إن "دولة قطر تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير".

وجددت الوزارة عبر البيان "موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب"، معربة عن "تعازيها لذوي الضحايا وللشعب المصري وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل".

دولة قطر تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي وقع قرب سوق بمدينة "الشيخ زويد" بمحافظة /شمال سيناء/ المصرية، وأدى إلى سقوط أربعة قتلى من قوات الأمن وإصابة عدد من المدنيين، وتجدد موقفها الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. #قنا pic.twitter.com/iOwMAeR8dk — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) April 9, 2019

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس، عن مقتل 7 أشخاص، بينهم ضابطان في قوات الأمن وشرطيان و3 مدنيين أحدهم طفل في 6 سنوات، وإصابة 26 آخرين جراء تفجير انتحاري استهدف قوة أمنية بمنطقة السوق في مدينة الشيخ زويد شمال سيناء.

وذكرت الداخلية المصرية أن طفلا في الـ 15 من عمره نفذ التفجير الانتحاري، فيما نشر تنظيم "ولاية ‎سيناء" المنضوي تحت لواء "داعش" بيانا أعلن فيه مسؤوليته عن الهجوم.

وتأتي الإدانة القطرية في الوقت الذي تستمر فيه خلافات حادة بين الدوحة والقاهرة تدهورت على خلفية نشوب أزمة دبلوماسية بين البلدين إثر إعلان مصر والسعودية والإمارات والبحرين يوم 5 يونيو/ حزيران 2017 قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وفرض حصار عليها.