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08:43 10 أبريل/ نيسان 2019
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    الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

    بومبيو: أمريكا ستفرض عقوبات على مصر في حال إتمام هذه الصفقة

    © REUTERS / POOL New
    العالم العربي
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    تعهد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بأن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على مصر حال شرائها مقاتلات روسية من "طراز سو-35".

    المقاتلة سو - 35 اس
    © Sputnik . Vitaly Ankov
    مسؤول أمريكي يعلق على أنباء شراء مصر مقاتلات "سو- 35" الروسية
    وقال بومبيو، في جلسة استماع للجنة مجلس الشيوخ الأمريكي المختصة بميزانية العام 2020: "أكدنا بوضوح أن شراء مثل هذه المنظومات سيتسبب في تطبيق عقوبات بالتوافق مع قانون التصدي لأعداء الولايات المتحدة من خلال العقوبات".

    وتابع: "تلقينا تأكيدات من قبلهم أنهم يفهمون هذا الأمر جيدا، وآمل جدا في أن يقرروا عدم المضي قدما في إتمام هذه الصفقات".

    ونشرت صحيفة "كومرسانت" الروسية، في 18 مارس/ آذار الماضي، تقريرا ذكر أن روسيا ومصر وقعتا عقدا لتوريد مقاتلات "سو-35" إلى القاهرة.

    ونقلت الصحيفة، عن مصادرها، أن سريان مفعول الاتفاق بهذا الخصوص الذي يقضي بتوريد أكثر من 20 طائرة ووسائل الإصابة الجوية بمبلغ نحو ملياري دولار، بدأ نهاية عام 2018، مضيفة أن توريد هذه المقاتلات إلى مصر قد يتم في الفترة ما بين عامي 2020 و2021.

    وتأتي تصريحات بومبيو بالتزامن مع زيارة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى واشنطن، حيث التقى نظيره الأمريكي دونالد ترامب الذي أعلن في مستهل محادثاتهما أنهما سيبحثان عددا من "المواضيع العسكرية المهمة".

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