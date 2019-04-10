تطورات في واقعة فتاة الرياض المختفية (فيديو)

وشغلت قصة غياب الفتاة التي تبلغ من العمر 15 عاما الرأي العام السعودي، بعد اختفائها بحي ظهرة لبن بمدينة الرياض عقب خروجها من بيت عائلتها لرمي القمامة.
#مفقوده_حي_لبن— زياد بن سعد الشهري. (@zio36) April 8, 2019
كلمت اكثر من ٤٨ ساعة على فقدنها
في حي ظهرة لبن #الرياض
تكفون يا اهل الخير تكاتفوا
ارقام التواصل
0560012650 او 0502052447
يارب انت اعلم بحالها فردها رداً جميلاً. pic.twitter.com/uHDlPpzpZe
ونقل موقع "عاجل" السعودي عن مواطن يدعى سعد آل عاصم أنه وجد الفتاة بالقرب من شبك حرس الحدود؛ حيث كانت تمكث بمنطقة مظلمة، حسب قوله، لمدة ٤ ساعات.
عاجل:— أبو نايف (@abonaife4) April 8, 2019
شرطة الرياض تكشف عن تمكن البحث الجنائي من العثور علي الفتاه نحاء القحطاني التي اختفت اثارها مساء الاحد في حي ظهرة لبن غرب الرياض
التفاصيل هنا: https://t.co/ADnj8rKuGd
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&#فتاَه_مفقوَده_في_لَبن#مفقَوده_حي_لبَن pic.twitter.com/OhyhpKr06X
وقالت شقيقة الفتاة لـ "عاجل"، مساء الاثنين، إنه تم العثور على أختها، وأن (الفتاة) الآن بمنزلها وسط أهلها.
وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل في السعودية مقطعا مصورا، يقولون إنه لحظة العثور على الفتاة المختفية.
وكانت عائلة الفتاة قد نشرت صورتها على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، وطالبت الجميع بمساعدتها في العثور على الفتاة المختفية.
وبينت شقيقة الفتاة في استغاثتها إن شقيقتها كانت ترتدي حذاء أبيض وعباءة وقت اختفائها، ولفتت إلى أنها (الفتاة) مصابة بالصرع.
ودعت شقيقة الفتاة كل من يعرف أي معلومة عن أختها للإسراع بالتواصل معهم عبر الأرقام المذكورة، أو إبلاغ أقرب مركز شرطة.
#فتاه_مفقوده_في_لبن— سطام بن خالد ال سعود (@sattam_al_saud) April 8, 2019
مجرد ظهور خبر فقدان فتاه بحي لبن حتى بدأ توافد أبناء الوطن لذوي الفتاه للتطوع في البحث عنها جزاكم الله كل خير يا أبناء وطني الكرام
اللهم ردها لأهلها سالمه وطيبه واحفظها بحفظك وصبر أهلها واربط على قلوبهم يارب
وتقدم مواطن يعمل بإحدى شركات التوصيل، ببلاغ لشرطة الرياض ذكر فيه أن الفتاة المفقودة، كانت معه بإحدى الرحلات، السبت الماضي، وكانت معها إحدى السيدات، وأنه تعرف على وجهها من خلال الصورة المتداولة على مواقع التواصل.
وبحسب الموقع أعلنت عائلة الفتاة عن سعادتها بعودة ابنتهم وأكدت العائلة على أن الفتاة "بأتم صحة وسلامة وبين أهلها الان شكراً لكل من ساهم في العثور على هذه الفتاة".
بدء توافد المتطوعين جزاهم الله خيرا للبحث عن #فتاة_مفقوده_في_لبن— طرق الرياض (@Ruh_Rd) April 8, 2019
حتى الآن لم يتم العثور عليها.
الساعة 3:40 ص pic.twitter.com/bYcfsPtxK4
وأضافت العائلة: "حوالي ألف شخص لا يربطهم بالفتاة أي صلة قرابة قاموا بالبحث عنها، جميع عبارات الشكر والمدح لا توفيهم حقهم"
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