تطورات في واقعة فتاة الرياض المختفية (فيديو)

كشفت وسائل إعلام سعودية تفاصيل جديدة حول الفتاة السعودية التي اختفت قبل يومين من منزلها بالرياض.

وشغلت قصة غياب الفتاة التي تبلغ من العمر 15 عاما الرأي العام السعودي، بعد اختفائها بحي ظهرة لبن بمدينة الرياض عقب خروجها من بيت عائلتها لرمي القمامة.

#مفقوده_حي_لبن

كلمت اكثر من ٤٨ ساعة على فقدنها

في حي ظهرة لبن #الرياض

تكفون يا اهل الخير تكاتفوا

ارقام التواصل

0560012650 او 0502052447

يارب انت اعلم بحالها فردها رداً جميلاً. pic.twitter.com/uHDlPpzpZe — زياد بن سعد الشهري. (@zio36) April 8, 2019

​ونقل موقع "عاجل" السعودي عن مواطن يدعى سعد آل عاصم أنه وجد الفتاة بالقرب من شبك حرس الحدود؛ حيث كانت تمكث بمنطقة مظلمة، حسب قوله، لمدة ٤ ساعات.

عاجل:



شرطة الرياض تكشف عن تمكن البحث الجنائي من العثور علي الفتاه نحاء القحطاني التي اختفت اثارها مساء الاحد في حي ظهرة لبن غرب الرياض



التفاصيل هنا: https://t.co/ADnj8rKuGd



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&#فتاَه_مفقوَده_في_لَبن#مفقَوده_حي_لبَن pic.twitter.com/OhyhpKr06X — أبو نايف (@abonaife4) April 8, 2019

وقالت شقيقة الفتاة لـ "عاجل"، مساء الاثنين، إنه تم العثور على أختها، وأن (الفتاة) الآن بمنزلها وسط أهلها.

​وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل في السعودية مقطعا مصورا، يقولون إنه لحظة العثور على الفتاة المختفية.

وكانت عائلة الفتاة قد نشرت صورتها على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، وطالبت الجميع بمساعدتها في العثور على الفتاة المختفية.

وبينت شقيقة الفتاة في استغاثتها إن شقيقتها كانت ترتدي حذاء أبيض وعباءة وقت اختفائها، ولفتت إلى أنها (الفتاة) مصابة بالصرع.

ودعت شقيقة الفتاة كل من يعرف أي معلومة عن أختها للإسراع بالتواصل معهم عبر الأرقام المذكورة، أو إبلاغ أقرب مركز شرطة.

#فتاه_مفقوده_في_لبن

مجرد ظهور خبر فقدان فتاه بحي لبن حتى بدأ توافد أبناء الوطن لذوي الفتاه للتطوع في البحث عنها جزاكم الله كل خير يا أبناء وطني الكرام

اللهم ردها لأهلها سالمه وطيبه واحفظها بحفظك وصبر أهلها واربط على قلوبهم يارب — سطام بن خالد ال سعود (@sattam_al_saud) April 8, 2019

​وتقدم مواطن يعمل بإحدى شركات التوصيل، ببلاغ لشرطة الرياض ذكر فيه أن الفتاة المفقودة، كانت معه بإحدى الرحلات، السبت الماضي، وكانت معها إحدى السيدات، وأنه تعرف على وجهها من خلال الصورة المتداولة على مواقع التواصل.

وبحسب الموقع أعلنت عائلة الفتاة عن سعادتها بعودة ابنتهم وأكدت العائلة على أن الفتاة "بأتم صحة وسلامة وبين أهلها الان شكراً لكل من ساهم في العثور على هذه الفتاة".

بدء توافد المتطوعين جزاهم الله خيرا للبحث عن #فتاة_مفقوده_في_لبن

حتى الآن لم يتم العثور عليها.

الساعة 3:40 ص pic.twitter.com/bYcfsPtxK4 — طرق الرياض (@Ruh_Rd) April 8, 2019

​وأضافت العائلة: "حوالي ألف شخص لا يربطهم بالفتاة أي صلة قرابة قاموا بالبحث عنها، جميع عبارات الشكر والمدح لا توفيهم حقهم"