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10:16 10 أبريل/ نيسان 2019
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    أفراد من الشرطة السعودية في الرياض

    تطورات في واقعة فتاة الرياض المختفية (فيديو)

    © AP Photo / Hassan Ammar
    العالم العربي
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    كشفت وسائل إعلام سعودية تفاصيل جديدة حول الفتاة السعودية التي اختفت قبل يومين من منزلها بالرياض.

    وشغلت قصة غياب الفتاة التي تبلغ من العمر 15 عاما الرأي العام السعودي، بعد اختفائها بحي ظهرة لبن بمدينة الرياض عقب خروجها من بيت عائلتها لرمي القمامة.

    ​ونقل موقع "عاجل" السعودي عن مواطن يدعى سعد آل عاصم أنه وجد الفتاة بالقرب من شبك حرس الحدود؛ حيث كانت تمكث بمنطقة مظلمة، حسب قوله، لمدة ٤ ساعات.

    وقالت شقيقة الفتاة لـ "عاجل"، مساء الاثنين، إنه تم العثور على أختها، وأن (الفتاة) الآن بمنزلها وسط أهلها.

    ​وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل في السعودية مقطعا مصورا، يقولون إنه لحظة العثور على الفتاة المختفية.

    وكانت عائلة الفتاة قد نشرت صورتها على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، وطالبت الجميع بمساعدتها في العثور على الفتاة المختفية.

    وبينت شقيقة الفتاة في استغاثتها إن شقيقتها كانت ترتدي حذاء أبيض وعباءة وقت اختفائها، ولفتت إلى أنها (الفتاة) مصابة بالصرع.

    ودعت شقيقة الفتاة كل من يعرف أي معلومة عن أختها للإسراع بالتواصل معهم عبر الأرقام المذكورة، أو إبلاغ أقرب مركز شرطة.

    ​وتقدم مواطن يعمل بإحدى شركات التوصيل، ببلاغ لشرطة الرياض ذكر فيه أن الفتاة المفقودة، كانت معه بإحدى الرحلات، السبت الماضي، وكانت معها إحدى السيدات، وأنه تعرف على وجهها من خلال الصورة المتداولة على مواقع التواصل.

    وبحسب الموقع أعلنت عائلة الفتاة عن سعادتها بعودة ابنتهم وأكدت العائلة على أن الفتاة "بأتم صحة وسلامة وبين أهلها الان شكراً لكل من ساهم في العثور على هذه الفتاة".

    ​وأضافت العائلة: "حوالي ألف شخص لا يربطهم بالفتاة أي صلة قرابة قاموا بالبحث عنها، جميع عبارات الشكر والمدح لا توفيهم حقهم"

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