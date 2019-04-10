اشتباكات بين الحشد الشعبي و"داعش" في غرب العراق

اشتبكت قوة من الحشد الشعبي العراقي، اليوم الأربعاء، مع مجموعة من عناصر "داعش" الإرهابي، في قضاء تابع للفلوجة أبرز مدن محافظة الأنبار، التي تمثل ثلث مساحة العراق، غربا.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن قوة من لواء الكرمة/الحشد الشعبي، اشتبكت مع مجموعة إرهابية في قاطع قضاء الكرمة التابع لمدينة الفلوجة "شمال غربي العاصمة بغداد" بمحافظة الأنبار.

© AFP 2019 / Ahmad al-Rubaye الحشد الشعبي يرد على تصريحات سياسي عراقي: نحن جزء من المنظومة الأمنية العراقية

وأضافت الخلية أن قوة الحشد الشعبي تمكنت من حسم الموقف لصالحها.

وفي وقت سابق، باشرت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، تنفيذ عملية تمشيط وتطهير حدود مدينة سامراء وصولا لشرقي محافظة الأنبار غربي العراق، لملاحقة عصابات "داعش" الإجرامية.

وأعلن الحشد أن العملية مستمرة حتى الآن، لإنهاء تهديد "داعش" في تلك المناطق.

وأعلن العراق تحرير أراضيه من تنظيم "داعش"، وإعادة إعمار المناطق المحررة.

لكن القوات العراقية تواصل عمليات تفتيش ومداهمات لضمان تطهير المنطقة، والقضاء على فلول "داعش"، خاصة على الحدود العراقية ومنع محاولات تسلل العناصر الإرهابية عبر الحدود.