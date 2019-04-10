تسجيل
13:26 10 أبريل/ نيسان 2019
مباشر
    بحث
    مطار الكويت

    الكويت ترفع دعوى قضائية في حادث الطائرة القادمة من السعودية

    Twitter/masralarabia
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قالت وزارة الدفاع الكويتية، اليوم الأربعاء، إنها رفعت دعوى قضائية بسبب اصطدام طائرة "طيران الجزيرة" بمنطاد عسكري عام 2017، مطالبة بتعويض قد يصل إلى 300 مليون دولار.

    وأضافت وزارة الدفاع في بيان صحفي أن الدعوى تم رفعها في فبراير/ شباط "بعد انتهاء أعمال لجان التحقيق الدولية والمحلية لحادث اصطدام الطائرة التابعة لشركة طيران الجزيرة بالمنطاد العسكري"، وفقا لـ"رويترز".

    ولم يشر بيان وزارة الدفاع صراحة إلى الجهة التي تطالب الدعوى القضائية بالحصول على تعويض منها.

    مدينة الكويت، الكويت
    © Sputnik . Pavel Gerasimov
    الكويت تخرج من التزام خليجي نفذته الإمارات والسعودية

    وقال البيان: "يعتبر المنطاد العسكري من ركائز الإنذار المبكر الذي يعتمد عليه الجيش الكويتي في حالات السلم والحرب".

    تعود وقائع الحادثة إلى أغسطس/ آب 2017، حين اصطدمت طائرة تابعة لطيران الجزيرة الكويتية قادمة من الرياض إلى الكويت بمنطاد راداري تابع للقوة الجویة الكویتیة. وشكلت إدارة الطيران المدني تحقيقا في الحادث.

    وأوضحت الشركة أن الطائرة من طراز إيرباص A320 كانت تقل الرحلة رقم J9 787 العائدة من الرياض إلى الكويت أمس الأحد، وتعرضت لاحتكاك جسم غريب بأحد محركاتها، وهبطت الطائرة وفقاً للإجراءات الاعتيادية وبشكل طبيعي ونزل جميع الركاب بسلام عند البوابة.

    وفتحت وزارة الدفاع تحقيقاً موسعاً في حادث سقوط منطاد الدفاع الجوي الموجود في لواء المغاوير بمنطقة الصبية، والذي سقط على مقربة من لواء المغاوير، مساء أمس الأول، إثر اصطدام طائرة مدنية بالأسلاك الخاصة بالمنطاد.

    من جانبه، قال مصدر عسكري لـ"الجريدة" حينها، إن "حادث اصطدام طائرة مدنية بالأسلاك الخاصة بالمنطاد الجوي، وهو رادار تابع لقوة الدفاع الجوي وقع مساء أمس الأول، لم يسفر عن وقوع إصابات، واقتصر على الخسائر المادية المتمثلة في سقوط المنطاد في نفس لواء المغاوير".

    وأضاف المصدر أن إدارة لواء الدفاع الجوي وإدارة لواء المغاوير اتخذتا كل التدابير الأمنية والعسكرية لاحتواء الحادث ونقل المنطاد إلى داخل المعسكر، مشيرا إلى أن الأجهزة المعنية في وزارة الدفاع فتحت تحقيقاً في الحادث لمعرفة كل الملابسات، لافتا إلى أن الحادث وقع بشكل عرضي، وليس له أي ملابسات أخرى.

    وذكر أن المنطاد يحتوي على اجهزة رادارية، ويستخدم في عمليات المراقبة الجوية الخاصة بلواء الدفاع الجوي، لافتا إلى أن هذا هو ثاني حادث يقع للمنطاد، حيث وقع حادث قبل عدة سنوات تمثل في انفلات الأسلاك الخاصة بالمنطاد، مما أدى إلى سقوطه.

    انظر أيضا:

    الكويت تخرج من التزام خليجي نفذته الإمارات والسعودية
    فنان يثير ضجة: الكويت مملة جدا ويجب فتح النوادي الليلية مثل الإمارات (فيديو)
    الكويت تعرب عن قلقها تجاه التطورات الأخيرة في ليبيا
    الكويت ترسل مساعدات عاجلة لمتضرري السيول في إيران
    الكلمات الدلالية:
    حوادث الطائرات, أخبار الكويت, أخبار السعودية, سقوط طائرة, وزارة الدفاع الكويتية, السعودية, الكويت
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    رسم توضيحي حول موضوع روسيا المناهضة لليوتوبيا في أواخر تسعينيات القرن الماضي لواقع موازٍي من المشروع الفني MXD
    "روسيا عام 2077"... روسيا السريالية
    أمريكا تكافح الخصوم بالعقوبات
    أمريكا "تكافح الخصوم" بالعقوبات
    من يغلب من...الحرس الثوري الإيراني أم الجيش الأمريكي
    من يغلب من... الحرس الثوري الإيراني أم الجيش الأمريكي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك