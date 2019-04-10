سفارة سعودية تحذر مواطنيها من "قنابل مدفونة"

دعت سفارة السعودية في العاصمة المجرية بودابست، المواطنين والمبتعثين، إلى عدم الاقتراب من إحدى المناطق بالعاصمة بسبب استخراج قنابل مدفونة فيها.

وطالبت السفارة رعاياها "بالحيطة والحذر وعدم الاقتراب" من المنطقة المشار إليها.

​وكتبت السفارة على حسابها الرسمي بموقع التواصل "تويتر" أن "منطقة التقاطع الرئيس المجاورة لمركز بودابست للمؤتمرات وفندق نوفوتيل ومركز تسوق (MOM)، سيتم إغلاقها وإخلاؤها الأربعاء، اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا".

وأضافت السفارة أن عملية الإخلاء تأتي بسبب استخراج قوات الأمن والجهات المختصة، لقنابل تعود إلى زمن الحرب العالمية الثانية، مطالبة بالحيطة والحذر والابتعاد عن المنطقة المذكورة.

وشاركت المجر في الحربين العالميتين الأولى والثانية، وتعرضت عاصمتها بودابست في الحرب العالمية الثانية بصورة شبه تامة.

وكانت المجر إحدى أعضاء دول المحور خلال الحرب العالمية الثانية، ودخلت القوات المجرية الحرب عام 1941 حيث شاركت في غزو يوغسلافيا ثم غزو الاتحاد السوفييتي.

وخلال غزو الاتحاد السوفييتي دخلت المجر في المفاوضات سرية للسلام مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وبعد أكتشاف هتلر للمفاوضات هاجمت القوات الألمانية المجر عام 1944 واحتلتها.

ومع نهاية الحرب كانت المجر قد فقدت نحو 300.000 جندي، وتعرضت العديد من المدن المجرية للتدمير.