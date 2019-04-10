تسجيل
13:25 10 أبريل/ نيسان 2019
مباشر
    بحث
    مدينة الدوحة، قطر

    قطر تعلق على استضافتها اجتماعات "البرلماني الدولي"

    CC0 / Pixabay
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    علق مجلس الوزراء القطري في اجتماعه اليوم، على استضافة الدوحة اجتماعات الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي.

    وأعرب مجلس الوزراء القطري، اليوم الأربعاء، عن اعتزازه باستضافة قطر اجتماعات الجمعية العامة البرلماني الدولي، والذي يؤكد تقدير العالم لدورها الفاعل وإنجازاتها الداخلية والخارجية، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"

    ​وأشارت الوكالة على حسابها الرسمي على "تويتر" أن احتضان الدوحة لهذه الاجتماعات يؤكد على "الثقة في سياساتها الحكيمة ومبادراتها الخيرة لخدمة الشعوب ونشر ثقافة السلام وتسوية النزاعات بالطرق السلمية".

    وأشاد مجلس الوزراء بكلمة أمير قطر تميم بن حمد في افتتاح الجمعية العامة و"ما اشتملت عليه من مضامين مهمة وأفكار ورؤى خاصة في مجال التعليم وقضايا الشباب وسيادة حكم القانون والعدالة والحوار بين الدول ومكافحة الإرهاب وتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية".

    ​وهنأ المجلس الاتحاد البرلماني الدولي على "ما حققته جمعيته العامة من نجاح وما دار خلالها من مناقشات عميقة ومثمرة ستنعكس نتائجها ايجابا على برامجه ومناهجه خلال المرحلة القادمة".

    ولفت المجلس إلى أن نتائج الاجتماع "ستضيف الكثير إلى رصيد إنجازات الاتحاد الحافل بالعمل من أجل سلام واستقرار العالم وحرية ورفاهية شعوبه".

    ​وانطلقت، يوم الجمعة الماضي، أعمال اجتماعات الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة في قطر بحضور وفود برلمانية من 149 دولة يمثلها نحو 2271 برلمانيا، كما يشارك في الاجتماعات 80 رئيس برلمان و40 نائبا لرؤساء برلمانات عالمية.

    والخميس الماضي، وجهت السعودية والإمارات والبحرين ومصر بيانا مشتركا إلى الأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي أعلنت فيه مقاطعتها اجتماعات الجمعية العامة في قطر متهمة الدوحة بـ"دعم الإرهاب". وقالت الدول الـ4 في البيان، إنها "أبدت اعتراضها خلال أعمال الجمعية العمومية الـ139 في جنيف على استضافة قطر لأعمال الجمعية العمومية الـ140 للاتحاد المنعقدة في الدوحة خلال الفترة من 6 إلى 10 من أبريل/ نيسان الجاري".

    انظر أيضا:

    رغم أزمة "قطع العلاقات"... قطر توجه رسالة إلى مصر
    وزيرا خارجية قطر وتركيا يعلقان على القرار الأمريكي حول الحرس الثوري الإيراني
    طلب عاجل من قطر بشأن قصف الجيش الوطني الليبي لمطار معيتيقة في طرابلس
    سلطنة عمان تعلق للمرة الأولى على استضافة بعض مباريات مونديال قطر
    لاريجاني يوجه من قطر رسالة إلى "دول المقاطعة"
    قطر تفجر مفاجأة... بإمكاننا إغراق ثلث دبي وأبو ظبي في الظلام
    الدوحة تكشف ماذا يحدث لمواطني "دول المقاطعة" حال تم طردهم من قطر
    تفاصيل اجتماع أمير قطر ورئيس مجلس النواب اللبناني
    تصريحات مفاجئة لأمير قطر حول الصراع في سوريا وليبيا واليمن
    الكلمات الدلالية:
    أخبار دول المقاطعة, دول المقاطعة, أخبار قطر, أخبار العالم العربي, الديوان الأميري القطري, السعودية, قطر, الإمارات, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    رسم توضيحي حول موضوع روسيا المناهضة لليوتوبيا في أواخر تسعينيات القرن الماضي لواقع موازٍي من المشروع الفني MXD
    "روسيا عام 2077"... روسيا السريالية
    أمريكا تكافح الخصوم بالعقوبات
    أمريكا "تكافح الخصوم" بالعقوبات
    من يغلب من...الحرس الثوري الإيراني أم الجيش الأمريكي
    من يغلب من... الحرس الثوري الإيراني أم الجيش الأمريكي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك