الملك سلمان يتسلم رسالة من رئيس إريتريا

بعث رئيس إريتريا أسياس أفورقي، اليوم الأربعاء، رسالة إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقام عثمان صالح، وزير الخارجية الإرتيري، ويماني جبر، المستشار السياسي للرئيس الإرتيري، بتسليم الملك سلمان رسالة أفورقي، بحسب ما نشرته وكالة "واس" السعودية.

© AFP 2019 / رسالة إلى الملك سلمان... العاهل المغربي ينهي الجدل

واستقبل ملك السعودية صالح وجبر في مكتبه بقصر اليمامة في العاصمة الرياض، وتسلم منهما الرسالة.

ونقل وزير الخارجية للعاهل السعودي تحيات وتقدير الرئيس الإرتيري، فيما حمله الملك تحياته وتقديره له.

جاء ذلك في حضور الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والدكتور إبراهيم العساف وزير الخارجية، وأحمد قطان وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية وصقر القرشي سفير السعودية لدى إرتيريا.