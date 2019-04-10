الملك سلمان يتسلم رسالة من رئيس إريتريا

وقام عثمان صالح، وزير الخارجية الإرتيري، ويماني جبر، المستشار السياسي للرئيس الإرتيري، بتسليم الملك سلمان رسالة أفورقي، بحسب ما نشرته وكالة "واس" السعودية.
ونقل وزير الخارجية للعاهل السعودي تحيات وتقدير الرئيس الإرتيري، فيما حمله الملك تحياته وتقديره له.
جاء ذلك في حضور الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والدكتور إبراهيم العساف وزير الخارجية، وأحمد قطان وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية وصقر القرشي سفير السعودية لدى إرتيريا.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)