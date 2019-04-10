"أنصار الله" تقتحم منزل برلماني متوافق عليه لرئاسة مجلس النواب

وقال مصدر مقرب من البركاني، لوكالة "سبوتنيك"، إن مسلحين تابعين لجماعة أنصار الله اقتحموا اليوم المنزل الواقع في منطقة عطان جنوب غربي العاصمة صنعاء، وتمركزوا فيه بعد إخلائه من ساكنيه".
إلى ذلك، أفاد مصدر برلماني في صنعاء لوكالة "سبوتنيك" بأن "أنصار الله" فرضت قيوداً على تحركات أعضاء مجلس النواب المتبقين في العاصمة صنعاء، في محاولة لمنع التحاقهم بالجلسة التي ستعقد في سيئون خلال الساعات المقبلة.
وكان مصدر حكومي يمني أبلغ وكالة "سبوتنيك"، أمس الثلاثاء، بأن توافقاً جرى بين أعضاء مجلس النواب على اختيار الشيخ سلطان البركاني رئيسا للمجلس، ومحمد علي الشدادي وعبد الرزاق الهجري نائبين للرئيس.
وكان القيادي في جماعة أنصار الله، وزير الإعلام في حكومة الإنقاذ بصنعاء، ضيف الله الشامي قد هدد بمصادرة ممتلكات أعضاء مجلس النواب ممن سيشاركون في الجلسة، قائلاً: "هنا سيدق الخونة مسمار نعشهم الاخير وسيكون الفيصل للشعب حتى فيما يمتلكون".
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