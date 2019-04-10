"أنصار الله" تقتحم منزل برلماني متوافق عليه لرئاسة مجلس النواب

اقتحمت عناصر من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الأربعاء، منزل عضو مجلس النواب اليمني الشيخ سلطان البركاني، المتفق عليه لرئاسة هيئة مجلس النواب المرتقب عقد جلسته في سيئون بمحافظة حضرموت.

وقال مصدر مقرب من البركاني، لوكالة "سبوتنيك"، إن مسلحين تابعين لجماعة أنصار الله اقتحموا اليوم المنزل الواقع في منطقة عطان جنوب غربي العاصمة صنعاء، وتمركزوا فيه بعد إخلائه من ساكنيه".

© REUTERS / Khaled Abdullah الجيش اليمني يعلن ضبط شحنة ذخائر أثناء تهريبها إلى "أنصار الله" في تعز

وتأتي عملية الاقتحام عقب توافق أعضاء مجلس النواب اليمني على اختيار سلطان البركاني وهو الأمين العام المساعد لتنظيم المؤتمر الشعبي العام، لتولي هيئة رئاسة مجلس النواب في الجلسة المرتقب عقدها بمدينة سيئون بمحافظة حضرموت شرقي البلاد.

إلى ذلك، أفاد مصدر برلماني في صنعاء لوكالة "سبوتنيك" بأن "أنصار الله" فرضت قيوداً على تحركات أعضاء مجلس النواب المتبقين في العاصمة صنعاء، في محاولة لمنع التحاقهم بالجلسة التي ستعقد في سيئون خلال الساعات المقبلة.

وكان مصدر حكومي يمني أبلغ وكالة "سبوتنيك"، أمس الثلاثاء، بأن توافقاً جرى بين أعضاء مجلس النواب على اختيار الشيخ سلطان البركاني رئيسا للمجلس، ومحمد علي الشدادي وعبد الرزاق الهجري نائبين للرئيس.

وكان القيادي في جماعة أنصار الله، وزير الإعلام في حكومة الإنقاذ بصنعاء، ضيف الله الشامي قد هدد بمصادرة ممتلكات أعضاء مجلس النواب ممن سيشاركون في الجلسة، قائلاً: "هنا سيدق الخونة مسمار نعشهم الاخير وسيكون الفيصل للشعب حتى فيما يمتلكون".