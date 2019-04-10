نصر الله يكشف أول من سيدفع ثمن انتصار ابن سلمان في اليمن

خرج حسن نصر الله، الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، بتصريحات نارية في خطابه مساء اليوم، الأربعاء، بمناسبة "يوم الجريح".

وقال نصر الله في خطابه:

إن أول من كان سيدفع ثمن انتصار ابن سلمان [ ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان] في اليمن لو حصل ذلك، هو القضية الفلسطينية.

السيد نصر الله:اول من كان سيدفع ثمن انتصار ابن سلمان في اليمن لو حصل ذلك هو القضية الفلسطينية — المنار عاجل (@AlmanarBreaking) ١٠ أبريل ٢٠١٩

وأضاف الأمين العام لـ"حزب الله":

إن الشعب اليمني يحمي اليوم فلسطين المحتلة، وكل أرض عربية، ما زالت تحت الاحتلال.

وتابع نصر الله:

نتعلم من الشهيد السيد محمد باقر الصدر درس الإخلاص في تجاوز الذات، والحسابات الشخصية والبروتوكول من أجل الأمة والشعوب والمقدسات.

السيد نصر الله:نتعلم من الشهيد السيد محمد باقر الصدر درس الإخلاص في تجاوز الذات والحسابات الشخصية والبروتوكول من أجل الامة والشعوب والمقدسات — المنار عاجل (@AlmanarBreaking) ١٠ أبريل ٢٠١٩

وقال الأمين العام لـ"حزب الله":

من حقنا الطبيعي وواجبنا مواجهة كل تهديد، سيكون هناك رد مناسب في حال استدعت الحاجة. ولا تفترضوا ألا نرد على بعض الخطوات والإجراءات التي تقدم عليها أمريكا.

وتابع نصر الله: خط المقاومة يملك الكثير من أوراق القوة، ومن يقول إننا سنبقى بلا رد فعل وأجوبة قوية؟.

السيد نصر الله: خط المقاومة يملك الكثير من أوراق القوة، ومن يقول اننا سنبقى بلا رد فعل واجوبة قوية ❓ — المنار عاجل (@AlmanarBreaking) ١٠ أبريل ٢٠١٩

وأضاف حسن نصر الله في خطابه، مساء اليوم، الأربعاء، بمناسبة "يوم الجريح" أن "الدولة الأمريكية التي تذلّ أمّة بكاملها من أجل إسرائيل الإرهابية، تأتي لتصنّف المدافعين عن الأوطان والكرامات والأمن والاستقرار والمستقبل، بأنهم إرهابيون فهذه قمة الوقاحة والحماقة".

وفي تعليقه على الإعلان الأمريكي بالموافقة على السيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة، أوضح نصر الله "أنه أمام التبني الأمريكي الكامل لنتنياهو، سنكون أمام استحقاق الحدود البرية والبحرية".