ملحمة بطولية في السعودية... الدفاع المدني ينقذ عاملا سقط في حفرة "قار" (صور+فيديو)

نجح أفراد الدفاع المدني السعودي في محافظة دومة الجندل، في إنقاذ مقيم سوداني سقط في حفرة مليئة بمادة البيتومين السائل "القار"، في عملية استمرت خمس ساعات.

‎أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني في منطقة الجوف، النقيب عبد الرحمن بن عبد العزيز الضويحي، أن فرق الدفاع المدني في محافظة دومة الجندل، باشرت بلاغاً مساء اليوم، عن سقوط مقيم من الجنسية السودانية في حفرة مليئة بـ"القار"، حيث باشرت الفرق المتخصصة المزودة بالتجهيزات الفنية والقوى البشرية اللازمة وذلك لمواجهة مثل هذه الحوادث.

بسبب أهمال بعض المقاولين ؛ وسكب القار في حفرة بمدينة #دومة_الجندل

عامل مواشي أغنام يقع في كمين أهمال مقاول وكاد أن يلقى حتفه

لولا الله ثم شجاعة #رجال_الدفاع_المدني في ظل القيادة الرشيدة @SaudiDCD pic.twitter.com/KzMuI29YU6 — متعب الفهيد (@motbf5) April 9, 2019

وأضاف أنه تم انتشال الشخص بعد عملية استمرت قرابة خمس ساعات وهو بحالة جيدة، وتم نقله لمستشفى دومة الجندل العام بواسطة الهلال الأحمر للاطمئنان على صحته.

صور: بعد 5 ساعات من الجهود المتواصلة.. رجال الدفاع المدني ينقذون مقيماً سودانياً سقط في حفرة مليئة بمادة البيتومين السائل بـ #دومة_الجندل. pic.twitter.com/PPrCDqHxKL — هاشتاق السعودية (@HashKSA) April 9, 2019

وأكدت مديرية الدفاع المدني في منطقة الجوف لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات النظامية في حق كل من ارتكب إهمالا نتج عنه نشوء خطر على حياة المواطنين والمقيمين.

المقيم السوداني الذي تم إنقاذه من قبل #الدفاع_المدني السعودي بعد سقوطة داخل بحيرة من قار اسفلت الشوارع. pic.twitter.com/nhfZpM7f8T — عادل السحيمي (@king981) April 10, 2019

ودعت المديرية المواطنين والمقيمين، لضرورة توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من مثل هذه المواقع حفاظا على سلامتهم.