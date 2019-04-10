الطراونة: مجلس النواب الأردني يدعم عودة سوريا إلى مكانتها في العالم العربي

أعلن رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة أن الأردن، بصفته ممثل للاتحاد البرلماني العربي، إلى استمرار مشاركة سوريا في عمله.

قال الطراونة في تصريح لوكالة "سبوتنيك" على هامش اجتماعات الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي "يدعم البرلمان الأردني عودة سوريا إلى مكانتها في العالم العربي، هي جزء من المنظمات العربية، بما في ذلك الاتحاد البرلماني العربي. يرأس البرلمان الأردني حاليا الاتحاد وسيعمل مع جميع الدول الأعضاء لإعادة سوريا إلى جميع اجتماعات هذا الاتحاد.

أشار الطراونة إلى أن وفد البرلمان الأردني قد زار سوريا بالفعل منذ حوالي شهر، وأن نواب البرلمان السوري حضروا اجتماع البرلمان العربي في عمان في مارس/ آذار.

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ووجه رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة دعوة رسمية لنظيره السوري حمودة صباغ للمشاركة في المؤتمر التاسع والعشرين لاتحاد البرلمانيين العرب الذي انعقد في العاصمة الأردنية عمان.

وكانت المشاركة السورية هي الأولى بعد سنوات من الغياب الذي سببه القرار العربي بمقاطعة سوريا وتجميد عضويتها في الجامعة العربية.