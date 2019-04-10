الجيش الليبي يسيطر على إدارة مصلحة الجوازات والجنسية في طرابلس

بنغازي — سبوتنيك. وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة "سبوتنيك" إن "قوات الجيش الليبي قد تمكنت من السيطرة على مقر مصلحة الجوازات والأحوال الجنسية في منطقة صلاح الدين".
وأضاف المصدر أن "طيرانا حربيا تابع لحكومة الوفاق قام بقصف منطقة قصر بن غشير جنوب غربي العاصمة وأسفر عن تدمير منزل أحد المواطنين"
هذا فيما أوضحت مصادر محلية لوكالة "سبوتنيك" لم نتأكد من صحتها بأن "قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر تتقدم إلى منطقة السواني وهو محور آخر يبتعد على العاصمة أقل من 10 كم".
وكان مدير إعلام الجيش الوطني الليبي، شرقي البلاد، خليفة العبيدي، أعلن اليوم الأربعاء عن تواصل عناصر مسلحة في العاصمة طرابلس، غربي البلاد، مع الجيش وإبلاغه بقرارها التخلي عن السلاح، فيما تستمر المعارك مع جيش حكومة الوفاق الوطني للسيطرة على طرابلس.
وكتب العبيدي، على صفحته بموقع "فيسبوك"، إن "مجموعات كبيرة من الشباب الذين كانوا منضمين للميليشيات المسلحة في المنطقة الغربية فتحوا قنوات اتصال مع الجيش تلبية لنداء القائد العام من خلال إلقائهم لسلاحهم والتزامهم لبيوتهم، وهم بالتالي وفقا للأوامر العسكرية آمنون".
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