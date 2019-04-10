"رقابة البرلمان الليبي" تحذر من وصول أموال البلاد إلى أوكار الجماعات الإرهابية

حذر رئيس لجنة الرقابة في البرلمان الليبي، زايد هدية، من "وصول الأموال الليبية المصروفة من الرئاسة والمصرف المركزي في طرابلس إلى المتطرفين".

© REUTERS / ESAM OMRAN AL-FETORI مدير إعلام الجيش الليبي: عناصر مسلحة أبلغتنا بقرارها التخلي عن السلاح

وقال هدية في تصريحات خاصة لـ" سبوتنيك " اليوم، إنه "يحذر من مغبة استخدام تلك الأموال في أعمال إرهابية في دول العالم الآخر".

وأصدر رئيس لجنة الأجهزة الرقابية في البرلمان الليبي تعليماته لرؤساء كافة المصارف التجارية "بعدم التعامل مع الصكوك الصادرة عن حكومة السراج والجهات التابعة لها".

كما حذر هدية المصرف المركزي من "مغبة صرف هذه الصكوك في هذا الوقت لما فيه من نهب وإهدار لثروات وأموال الليبيين ودعم للميليشيات الإجرامية منها والإرهابية كذلك".

وأضاف "قد تصل هذه المبالغ الضخمة لأوكار الجماعات الإرهابية كتنضيم داعش والقاعدة والجماعة الليبية المقاتلة وغيرها خارج البلاد، وقد يتم تمويل عمليات إرهابية من هذه الأموال المنهوبة في ليبيا أو في دول أخرى تستهدفها هذه الجماعات الإرهابية".

كما طالب هدية رؤساء المصارف التجارية وكافة الموظفين بالمصارف "تحمل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية والقانونية تجاه بلدهم وشعبهم بكل شجاعة، والتقيد بالتعليمات المشار إليها وأنه من يخالف ذالك سيجد نفسه أمام المساءلة القانونية".