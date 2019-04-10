الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة تابعة لحكومة الوفاق الوطني

أعلن الجيش الليبي، أن قواته أسقطت اليوم الأربعاء، طائرة حربية تابعة لحكومة الوفاق انطلقت من قاعدة مصراته الجوية باتجاه طرابلس.

بنغازي — سبوتنيك. وأكدت شعبة الإعلام الحربي في بيان صحفي أن "القوات المسلحة العربية الليبية من أفراد الكتيبة 166 قد قاموا بأسقاط طائرة حربية تابعة لحكومة الوفاق في طرابلس بدقة عالية، انطلقت من قاعدة مصراتة الجوية باتجاه العاصمة طرابلس"، مشيرة إلى أن "استخدام الطائرات الحربية سوف يعرض حياة المدنيين للخطر ونؤكد أن الرد سيكون قاسيا وسريعا".

وأعلنت شعبة الإعلام الحربي في وقت سابق من اليوم، بأن طائرات حربية أٌقلعت من قاعدة جوية من مدينة مصراتة استهدفت اليوم منطقة قصر بن غشير ضواحي طرابلس.

في الوقت الذي أكد فيه مدير إعلام الجيش الوطني الليبي، شرقي البلاد، خليفة العبيدي عن إسقاط طائرة تابعة لحكومة الوفاق الوطني.

وقال العبيدي في منشور على صفحته في فيسبوك " إسقاط طائرة العدو فى سماء طرابلس".

وتابع " ألم نقل ان الرد سيكون قاسي".

وأعلنت القيادة العامة للجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، الخميس الماضي، إطلاق عملية للقضاء على الإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد بها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، ودعا الأخير قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.