أرامكو السعودية تعلن جمع 12 مليار دولار من أول إصدار للسندات

أعلنت شركة "أرامكو" السعودية، اليوم الأربعاء، أنها جمعت 12 مليار دولار من أول إصداراتها من السندات الدولية .

وجمعت الشركة هذه الأموال من أول إصداراتها من السندات الدولية، المقسم إلى خمس شرائح بآجال تتراوح بين ثلاث سنوات و30 عاما؛ بحسب وكالة "رويترز".

© REUTERS / Bahrain "أرامكو"... أسرار ثاني أكثر الشركات ربحية في العالم

وذكرت الشركة في بيان أنه من المتوقع أن يكتمل الطرح في 16 أبريل/ نيسان، مشيرة إلى أن الإصدار يخضع لشروط الاكتمال المعتادة.

وفي السياق نفسه، رأى الخبير السعودي في مجال الطاقة، المهندس عماد بن رمال، أن أهم العوامل التي تساعد شركة "أرامكو" لتحقيق أرباح صافية وعالية بهذا المستوى للعام الماضي التي بلغت قرابة 111 مليار دولار، هي إنخفاض تكلفة إنتاج برميل النفط على مستوى العالم بقيمة 4 دولارات، وقرب الوقود الخام السعودي من الطبقات القريبة من الأرض، ما يسهل عملية استخراج النفط، بجانب العمل وفق خطة استراتيجية تمكنها من الاصطفاف في مقدمة أكبر الشركات العالمية، إضافة إلى دخولها في إنتاج الغاز، وصناعة البتروكيماويات، والأخيرة تضيف 15 دولارا إلى أرباح إنتاج برميل النفط الواحد.

وتابع ابن رمال، أن "مشاركة أرامكو في مصافي النفط داخل السعودية وخارجها، وإنتاج 4.7 مليون برميل نفط يوميا في مصافي النفط داخل المملكة وخارجها، والعمل على تحقيق هدف الشركة تكرير 8 مليون برميل يوميا، أسهم في تحقيق أرباح عالية".

الاحتياطات النفطية

وأشار ابن رمال إلى أن:

شركة أرامكو تعد الشركة الثانية في العالم بعد شركة النفط في فنزولا في الاحتياطات النفطية، والخامسة على مستوى العالم باحتياطات الغاز، وفقا لما أعلنته شركة أرامكو مؤخرا عن احتياطاتها النفطية من النفط والغاز، مبينة أنها تمتلك 266 مليار برميل نفط كاحتياطات نفطية، و306 ترليون قدم مكعبة من الغاز.