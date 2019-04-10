القبض على عصابة غالبيتها من النساء تتاجر بالبشر في بغداد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على عصابة مكونة من تسعة أشخاص، خمسة منهم نساء، متخصصة بالمتاجرة بالبشر في العاصمة بغداد.

بغداد — سبوتنيك. قال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان:

"مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية تلقي القبض على عصابة مكونة من أربعة متهمين وخمسة متهمات، متخصصة بالتجار بالبشر جنوب شرقي العاصمة بغداد".

وأضاف أنه: "تم إلقاء القبض عليهم بالجرم المشهود بعد تشكيل فريق مختص وبمتابعة مستمرة من قبل المصادر، وقد تم إحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية".

وفي وقت سابق أعلنت الشرطة العراقية اعتقال عصابة للاتجار بالبشر مكونة من سبعة أشخاص ثلاثة رجال وأربع نساء في منطقة الزعفرانية.