جون أبي زيد... مجلس الشيوخ الأمريكي يصدق على تعيينه سفيرا لدى السعودية

جاء التصويت بأغلبية 92، مقابل 7 لصالح الجنرال المتقاعد الذي تولى القيادة المركزية الأمريكية خلال حرب العراق؛ بحسب وكالة "رويترز".
ودعا كثيرون في واشنطن إلى اتخاذ موقف أشد صرامة ضد السعوديين، بشأن قضايا مثل السجن والتعذيب المزعوم لناشطات حقوقيات ومعارضين آخرين، بالإضافة إلى قتل مدنيين بطائرات التحالف الذي تقوده السعودية في حرب اليمن.
ورشح ترامب أبي زيد للمنصب، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.
ورغم الانتقادات الشديدة للسعودية من أقرانه الجمهوريين وكذلك الديمقراطيين، أحجم ترامب عن ممارسة الكثير من الضغوط على السعودية. وأرجع ذلك إلى مبيعات أسلحة أمريكية بمليارات الدولارات، والاستثمارات في الشركات الأمريكية، بالإضافة إلى دورها كقوة مهمة للتوازن الإقليمي في مواجهة إيران.
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