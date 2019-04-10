رئيس البرلمان الليبي يكشف لـ"سبوتنيك" أول خطوة بعد تحرير طرابلس ومصير حكومة الوفاق

قال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إن "الخطوة التالية بعد تحرير العاصمة طرابلس سيقوم بها البرلمان".

© Photo / ZAIED HADIA "رقابة البرلمان الليبي" تحذر من وصول أموال البلاد إلى أوكار الجماعات الإرهابية

وأضاف صالح في حوار مع " سبوتنيك " اليوم الأربعاء — ينشر لاحقا — إن "البرلمان سيشكل حكومة وطنية بعد طرد الكتائب والميليشيات من العاصمة".

وأوضح أن: الحكومة الجديدة ستقوم بمهامها الرسمية بعد منحها الثقة من البرلمان، وأن حكومة السراج الحالية لن تحل أو يتخذ معها أي إجراء كونها غير شرعية ولم تنل ثقة البرلمان، وبالتالي لن ينخذ معها أي إجراء".

وشدد على أن "ما يقوم به الجيش هو تنفيذا لبنود الاتفاق السياسي".

وأفاد مصدر عسكري في القوات المسلحة العربية الليبية، بقيادة المشير خلفية حفتر، اليوم الأربعاء، بتجدد الاشتباكات بين قوات الجيش الوطني الليبي مع قوات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق الوطني في عدة مناطق جنوب وغرب العاصمة طرابلس.

وأكد المصدر، لوكالة "سبوتنيك"، أن "الاشتباكات تجددت في منطقة العزيزية بين قوات الجيش وقوات أسامة الجويلي التابعة لحكومة الوفاق جنوب طرابلس، بالإضافة إلى اندلاع اشتباكات أخرى في منطقة عين زارة جنوب شرقي العاصمة طرابلس بعد تقدم لقوات الجيش بتلك المنطقة".

وأضاف أن "الطيران الحربي التابع لحكومة الوفاق قد قام بقصف أهداف لقوات الجيش في منطقة سوق الأحد جنوب طرابلس 40 كيلومتر".

وقامت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بإرسال قوات عسكرية إضافية من أجل تعزيز قوة وحدات الجيش الليبي في عملية تحرير طرابلس.