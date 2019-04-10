رئيس الوزراء السوري يدعو إلى الإسراع بفتح منفذ البوكمال البري مع العراق

دعا رئيس الوزراء السوري، عماد خميس، اليوم الأربعاء، إلى الإسراع بفتح منفذ القائم – البوكمال البري مع العراق، واصفا العلاقات بين البلدين بأنها "أخوية وتاريخية".

بغداد — سبوتنيك. جاء ذلك خلال لقاء خميس، مع وزير التجارة العراقي محمد هاشم العاني، على هامش اجتماعات الدورة التاسعة للجنة العراقية السورية المشتركة التي عقدت في العاصمة السورية دمشق اليوم.

© AFP 2019 / بغداد تتحدث عن قرب موعد فتح معبر البوكمال مع سوريا

ونقل بيان لوزارة التجارة العراقية عن خميس قوله إن "العلاقات بين العراق و سوريا أخوية وتاريخية تملؤها المحبة والتواصل على جميع المستويات، وأنهما خرجا منتصرين في الحرب على الإرهاب وقدما تضحيات كبيرة من الدماء في سبيل التصدي للإرهاب وهزيمته".

وأكد على "أهمية تفعيل العلاقات مع العراق في جميع المجالات، بالإضافة إلى تفعيل الاتفاقيات الثنائية التي تمخضت عن اجتماعات اللجنة العراقية السورية المشتركة "، مشيرا إلى "ضرورة العمل على الإسراع بفتح منفذ القائم — البوكمال، لما للعراق من دور محوري على مستوى المنطقة والعالم لما يمتلكه من اقتصاد وموارد تجعل منه لاعبا اقتصاديا مهما".

من جانبه أكد وزير التجارة العراقي، على أن "سياسة العراق الجديدة مبنية على الانفتاح على الجميع ودون تمايز، وأن ما حصل من اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع كل من السعودية والأردن وإيران وقطر يأتي في إطار البرنامج الحكومي الذي أعلنه السيد رئيس الوزراء".

وكان وزير التجارة العراقي محمد هاشم العاني قد ترأس في وقت سابق، اليوم، الجانب العراقي في اجتماعات الدورة التاسعة للجنة العراقية — السورية في العاصمة دمشق.

واتفقت اللجنة العراقية — السورية على توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والثقافية والتجارية وفتح معبر القائم — البوكمال الحدودي بين البلدين.