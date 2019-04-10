الرئيس اليمني يدعو مجلس النواب إلى الانعقاد في حضرموت

دعا الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، اليوم الأربعاء، مجلس النواب إلى الانعقاد في محافظة حضرموت شرقي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك . ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن، أصدر الرئيس هادي مرسوماً رئاسياً رقم (55)، تضمن "دعوة مجلس النواب إلى عقد دورة انعقاد غير اعتيادية في محافظة حضرموت".

© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY مستشار هادي: الحوثيون لا يريدون وقف الحرب

ولم يحدد المرسوم الرئاسي موعد انعقاد الدورة غير الاعتيادية، إلا أنه إجراء دستوري وقانوني يسبق الانعقاد.

ووسط توقعات بعدم عقد جلسة البرلمان التي أعلنت عنها حكومة هادي في موعدها غدا الخميس، يرى خبراء أن الجلسة محكوم عليها بالفشل حتى وإن عقدت في موعدها لعدم توافر أي من الشروط التي تحددها اللائحة الداخلية للبرلمان.

وقال توفيق الحميري وكيل وزارة الإعلام في حكومة صنعاء في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم الأربعاء، إن "العدوان وأدواته يحاولون تجميع الهاربين من أجل عقد لقاء غير دستوري في سيئون ولا يرتقي حتى لاسم جلسة".

وتابع الحميري، أن "المحاولة التي سيقومون بها هي مجرد محاولة فاشلة لعرقلة انتخابات ملء المقاعد الشاغرة في المجلس المزمع إجراؤها خلال الأيام القادمة، بحسب اللائحة القانونية للمجلس والتي توجب إجراء انتخابات في حال وفاة أحد أعضاء المجلس، وهناك أكثر من 30 عضوا توفيوا خلال الأعوام الماضية، وسيتم إجراء الانتخابات في الدوائر الشاغرة".

وأشار الحميري إلى أن "القانون يفرض عقد جلسات مجلس النواب اليمني تحت قبته الوحيدة في العاصمة صنعاء، والمجلس حاليا يعقد جلساته في صنعاء بحضور أغلبية الأعضاء".