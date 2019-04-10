أعلن "انحيازه لثورة الشعب"... وزير سوداني يستقيل ويطالب البشير بالتنحي الفوري

تقدم وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية في شمال دارفور، في السودان، عادل محجوب حسين، باستقالته من حكومة الولاية وانحيازه الكامل لثورة الشعب، وطالب الرئيس عمر البشير بالتنحي الفوري من الحكم.

© REUTERS / STRINGER هل أشعلت التدخلات الخارجية الأزمة في السودان

وحسب موقع " دارفور 24 " السوداني قال حسين إن استقالته جاءت "احتجاجاً على سياسات البشير وما تشهده البلاد من عنف مفرط تجاه المتظاهرين السلميين المطالبين بتنحي البشير".

وقال محجوب- المنتمي لحركة العدل والمساواة جناح بخيت عبد الكريم دبجو- في تصريحات صحفية اليوم إن الأزمات المتواصلة في البلاد أجبرته على الاستقالة.

وأضاف "لقد وصلنا الآن مرحلة عنق الزجاجة ولا يوجد حل يلوح في الأفق، لهذا أتقدم باستقالتي من حكومة الولاية"، ودعا الوزير المستقيل "كافة وزراء حكومة الولاية والولايات الأخرى بتقديم استقالاتهم".

#السودان — استقالة عادل محجوب وزير الانتاج والموارد الاقتصادية بولاية شمال دارفور — الحدث (@AlHadath) April 10, 2019

وقتل 11 شخصا بينهم ستة من القوات الحكومة خلال المواجهات التي شهدتها مدينة الخرطوم يوم أمس الثلاثاء، بين المتظاهرين وقوات الِشرطة، فيما تواصل لليوم الخامس على التوالي اعتصام آلاف المعارضين أمام مقر قيادة الجيش للمطالبة بتنحي الرئيس السوداني عمر البشير.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية حسن إسماعيل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية سونا، عقب اجتماع قادة الأجهزة الإعلامية إن "الاجتماع استمع إلى تقرير من مدير شرطة ولاية الخرطوم والذي أوضح فيه إلى مقتل 11 شخصا بسبب أحداث أمس بينهم 6 من القوات النظامية".

وأوضح أن الأحداث شهدت "ظهور سلوك إجرامي في أطراف ولاية الخرطوم تمثل في مخطط أجرامي لحرق بعض أقسام الشرطة حيث تم إبطال هذا المخطط".