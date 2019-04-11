أرامكو السعودية تحدد سعر إصدار سندات بقيمة 12 مليار دولار

أعلنت شركة النفط أرامكو السعودية، اليوم الخميس، عن تحديد سعر الطرح الأولي لسنداتها بقيمة 12 مليار دولار أمريكي.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن هذا الطرح يتضمن خمس دفعات ذات أولوية وغير مضمونة، وذلك من خلال البرنامج العالمي للسندات متوسطة الأجل الخاص بأرامكو السعودية.

وأوضحت الوكالة أن هذه الدفعات تتضمن، 000ر000ر000ر1 دولار أمريكي من السندات ذات الأولوية بعائد قدره 750ر2 بالمائة مستحقة في عام 2022م، 000ر000ر000ر2 دولار أمريكي من السندات ذات الأولوية بعائد قدره 875ر2 بالمائة مستحقة في عام 2024م، و 000ر000ر000ر3 دولار أمريكي من السندات ذات الأولوية بعائد قدره 500ر3 بالمائة مستحقة في عام 2029م، 000ر000ر000ر3 دولار أمريكي من السندات ذات الأولوية بعائد قدره 250ر4 بالمائة مستحقة في عام 2039م، 000ر000ر000ر3 دولار أمريكي من السندات ذات الأولوية بعائد قدره 375ر4 بالمائة مستحقة في عام 2049م (ويشار إليها مجتمعةً بـ "السندات").

ومن المتوقع أن يكتمل الطرح، الذي يخضع لشروط اكتمال معتادة، بتاريخ 11 شعبان 1440هـ الموافق 16 أبريل 2019م، وسوف تكون السندات مقبولة للتداول في السوق المالية المنتظمة في لندن London Stock Exchange's (Regulated Market)، ومدرجة في القائمة الرسمية لدى هيئة الإدراج بالمملكة المتحدة (United Kingdom Listing Authority).

يتبع…