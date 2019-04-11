ليبيا... السراج يتعهد بإحالة مرتكبي جرائم الحرب للجنائية الدولية

أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنية، فايز السراج، تعهده بإحالة ملفات كل مرتكبي جرائم الحرب وانتهاكات القانون في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وذكر المكتب الإعلامي للسراج، في بيان، عبر موقع فيسبوك، أنه تلقى أمس الأربعاء اتصالا هاتفيا من المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة.

وعبرت بنسودة خلال المكالمة، حسب البيان، عن "أسفها للهجوم غير المبرر الذي تتعرض له العاصمة الليبية وأكدت إدانتها لاستهداف المنشآت المدنية وتعريض المدنيين للخطر، وقالت إن المحكمة الجنائية الدولية لن تتهاون ولن تتردد في مقاضاة الأفراد المتهمين بجرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية، وفقا لتعريفات القانون الدولي".

من جانبه، شكر السراج المدعية العامة على اتصالها، مقدرا "جهود المحكمة الجنائية الدولية وسعيها لتحقيق العدالة"، وأكد أن "الأجهزة القضائية الليبية ستقدم للمحكمة ملفات متكاملة بجرائم الحرب وانتهاكات القانون وأسماء وصفات الأفراد المتهمين بارتكابها".

وصرح السراج خلال المكالمة: "العاصمة الليبية تتعرض لعدوان غاشم والقانون أعطانا الحق في الدفاع عن أنفسنا".

يذكر أن الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني، قد أكدت لرئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، توافق الموقف الأوروبي على ضرورة الوقف الفوري للعمليات القتالية في طرابلس، التي تشهد هجوما لقوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر منذ ستة أيام.

وذكر موقع السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي على "تويتر"، "جرت مباحثات هاتفية بين موغريني والسراج، وليبيا تستطيع أن تعتمد على موقف الاتحاد الأوروبي الموحد في دعم وتأييد وقف فوري للقتال، والوصول لهدنة إنسانية والعودة للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لصالح كل الليبيين".