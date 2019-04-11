"الأعلى للدولة الليبية" يطالب سلامة بضرورة توضيح الوضع في طرابلس لمجلس الأمن الدولي

طالب المجلس الاعلى للدولة في العاصمة الليبية طرابلس مساء الأربعاء، البعثة الأممية للدعم في ليبيا ضرورة توصيف الصحيح للطرف المعتدي على العاصمة طرابلس والمنطقة الغربية خلال جلسة مرتقبة لمجلس الأمن الدولي بشأن مناقشة الوضع في ليبيا.

بنغازي — سبوتنيك. وقال المجلس الأعلى للدولة في بيان صحفي حصلت وكالة سبوتنيك عللا نسخة منه إن " مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة التقى اليوم الأربعاء، المبعوث الأممي إلى ليبيا السيد غسان سلامة لمناقشة الاجتماع المرتقب لمجلس الامن حول ليبيا".

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وأكد البيان أن "رئاسة مجلس الأعلى للدولة طالبت البعثة الأممية خلال اللقاء على ضرورة التوصيف الصحيح للطرف المعتدي على العاصمة طرابلس والمنطقة الغربية"، مؤكدا على أن "الطرف المعتدي يرتكب جرائم حرب ضد المدنيين ويجند أطفالا دون السن القانونية، بالإضافة إلى التأكيد على دعم المؤسسات الشرعية في تصديها لهذا الاعتداء".

وأعلنت القيادة العامة للجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، الخميس الماضي، إطلاق عملية للقضاء على الإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد بها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، ودعا الأخير قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.