اليمن... اشتباكات عنيفة جنوب شرقي الحديدة إثر هجوم لـ"أنصار الله"

تجددت الاشتباكات، أمس الأربعاء، بين قوات العمالقة اليمنية المدعومة من التحالف، وجماعة أنصار الله "الحوثيين"، في محافظة الحديدة غرب اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد المركز الإعلامي للعمالقة بأن "الحوثيين شنوا هجوما على مواقع جنوب مديرية حيس الواقعة جنوب شرقي الحديدة، اندلعت على اثره اشتباكات عنيفة بمختلف الأسلحة".

وأكد أن "قوات العمالقة ردت بحزم على هجوم الحوثيين، وأمطرت بنيران أسلحتها المجاميع المهاجمة".

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إلى ذلك، "قُتل مدني بقصف مكثف شنه الحوثيون بقذائف الهاون والهاوزر على مواقع مناطق متفرقة في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة"، حسب العمالقة.

وفي مديرية التحيتا جنوب الحديدة، أشار المركز الإعلامي للعمالقة إلى "استهداف الحوثيين عددا من المواقع بمدفعية الهاوزر وأكثر من 10 قذائف هاون وآر بي جي".

من جهة ثانية، ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" أن فتاة قُتلت وأصيب شقيقاها بقصف صاروخي بالكاتيوشا نفذه الجيش اليمني على منطقة الجبلية في مديرية التحيتا جنوب الحديدة، وأضافت أن مدفعية الجيش اليمني استهدفت مناطق شرق مديرية حيس جنوب شرقي الحديدة.