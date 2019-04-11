الإمارات العربية المتحدة تعتزم شراء مركبة سويوز الفضائية من روسيا

أعلن المدير التنفيذي للبرامج المأهولة في وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، سيرغي كريكاليف، اليوم الخميس، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تخطط لشراء مركبة "سويوز" من روسكوزموس وإطلاق خدمات لنقل اثنين من رواد فضاءها في رحلة واحدة إلى المدار، وقد تتم عملية الإطلاق في غضون عامين.

موسكو — سبوتنيك. وقال كريكاليف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "كجزء من برنامج رحلة واعدة، تخطط دولة الإمارات العربية المتحدة لتنظيم مهمة متخصصة مأهولة، وهي بحاجة إلى مركبة فضائية".

وتابع كريكاليف:

الحديث يدور عن شراء مركبة سويوز منا، أي مكانين فيها، لأنه وفقاً للقانون يجب أن يكون قائد مركبة سويوز مواطنا روسيا، الرحلة قد تتم في وقت لا يتجاوز العامين. المفاوضات جارية، لكن حتى الآن تم توقيع عقد للقيام برحلة قصيرة فقط العام الجاري.

وأشار كريكاليف إلى أنه في حال تم توقيع العقد مع الإمارات بهذا الصدد، سيتم إنتاج مركبة سايوز إضافية، لا تتعلق بالبرنامج الروسي المأهول، الذي ينقل الرواد الروس إلى محطة الفضاء الدولية، وأضاف كريكاليف: " هل ستستغرق هذه الرحلة أسبوعين أو شهرًا، هذا موضوع يمكن مناقشته".