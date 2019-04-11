مصادر: الجيش السوداني يقيل الرئيس البشير

أفادت مصادر إعلامية، اليوم الخميس، عن قيام الجيش السوداني بإقالة الرئيس عمر البشير من جميع مناصبه.

وذكرت مصادر صحفية سودانية لقناة "الميادين" اللبنانية أن الجيش السوداني قرر إقالة الرئيس البشير من جميع مناصبه، وإقالة نوابه ومساعديه وحكومته.

وأضافت المصادر للقناة أنه من المتوقع أن تعلن القوات المسلحة السودانية إنشاء مجلس عسكري ليشرف على مرحلة انتقالية قد تبلغ عاما واحدا، مشيرة إلى أن ما حصل في السودان اليوم هو انقلاب عسكري على البشير.

وأفادت المصادر الصحفية السودانية بانتشار مكثف للجيش السوداني في شوارع العاصمة الخرطوم.

وقالت صحيفة "سودان تريبون" إن الجيش السوداني فرض سيطرته على التلفزيون السوداني.

وذكرت وسائل إعلام سودانية أن الجيش كثف انتشاره في محيط هيئة الإذاعة والتلفزيون في الخرطوم، بعد أن كانت الإذاعة والتلفزيون في السودان قد أوقفا بث البرامج الاعتيادية، وأعلنا انتظار بث بيان من القوات المسلحة.