السودانيون يتوافدون بالآلاف نحو شارع القيادة العامة في الخرطوم

Thousands of demonstrators are spending a 5 nights camped outside Sudan's army headquarters, demanding that President Omar al-Bashir step down.#عاجل#السودان_ينتفض#تسقط_بس️#Sudan#اعتصام7ابريل#اعتصام_القيادة_العامة pic.twitter.com/iUMoTYigQ6— خالد نيويورك (@KhaledEibid) April 10, 2019
وتعصف بالسودان، منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول، احتجاجات مستمرة أطلقت شرارتها محاولات الحكومة زيادة أسعار الخبز، مع وجود أزمة اقتصادية ونقص في السيولة.
#السودان— 💉Mohammed Suleiman (@Abusen_Suleiman) April 10, 2019
تصوير جوي بدرون.
اليوم 10 أبريل من أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلح (الجيش) #اعتصام_القيادة_العامة@AlHadath pic.twitter.com/9BtbzJqTRV
ودعت شخصيات المعارضة الجيش إلى المساعدة في التفاوض على إنهاء حكم الرئيس السوداني، عمر البشير، المستمر منذ نحو ثلاثة عقود، وفي انتقال إلى الديمقراطية.
وكانت الخرطوم قد شهدت، يوم الثلاثاء، محاولتين من جانب قوات الأمن لتفريق آلاف المحتجين المعتصمين خارج وزارة الدفاع، ما دفع جنود الجيش الذين يحرسون المجمع للتدخل لحمايتهم.
ويواصل المتظاهرون الاعتصام أمام مبنى قيادة الجيش السوداني لليوم السادس على التوالي، للمطالبة بتنحي الرئيس السوداني.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)