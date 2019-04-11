حملة اعتقالات واسعة في السودان تطول شخصيات مقربة من البشير

أعلنت مصادر إعلامية سودانية، صباح اليوم الخميس، عن حملة اعتقالات طاولت شخصيات عديدة مقربة من الرئيس السوداني المقال عمر البشير.

وذكر موقع " راكوبة نيوز" السوداني، بحسب مصادر خاصة، أن الجيش السوداني قام بحملة اعتقالات كبيرة طالت شخصيات رفيعة في الدولة ومقربة من الرئيس السوداني المقال عمر البشير.

وبحسب المصادر للموقع، تم اعتقال وزير الدفاع السوداني السابق، عبد الرحيم محمد حسين، ورئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم المكلف أحمد هارون، والنائب الأول السابق للبشير علي عثمان محمد طه ورئيس الحكومة محمد طاهر إيلا.

كما أفادت قناة "سكاي نيوز" عن اعتقال أكثر من 100 شخصية سياسية وعسكرية وحزبية في السودان من قبل قوات الجيش السوداني.